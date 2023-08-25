Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Rekomendasi Wisata Tematik di Jakarta, Bikin Liburan Akhir Pekan Makin Asyik

Antara , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |02:01 WIB
6 Rekomendasi Wisata Tematik di Jakarta, Bikin Liburan Akhir Pekan Makin Asyik
Museum MACAN, salah satu destinasi wisata tematik di Jakarta (Foto: Rezka Kenara)
MENGHABISKAN akhir pekan di Jakarta dapat menjadi solusi dari penatnya beraktivitas. Dengan kondisi jalan yang relatif lebih lengang di akhir pekan, Jakarta menjadi destinasi wisata yang menyimpan banyak keseruan.

Berikut beberapa rekomendasi wisata tematik menarik di Jakarta sebagaimana melnsir ANTARA;

1. Amazing D’Carribean

Tempat wisata permainan satu ini menghadirkan permainan arcade yang penuh warna dan hingar bingar permainan gim anak-anak. Amazing D’Caribbean terletak di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Di sana, ada beragam permainan bagi anak-anak, seperti racing game, bom-bom car, field hockey, ping pong, shooting games, ball pool, dance dance revolution, hingga danz base. Untuk menikmati permainan di sana, lakukan aktivasi isi ulang untuk kartu Amazing D’Carribean mulai dari Rp90 ribu.

Jakarta Aquarium dan Safari

(Foto: Rhaisa Thania)

2. Jakarta Aquarium dan Safari

Berlokasi strategis di pusat gaya hidup dan belanja trendi Central Park Mall di Jakarta Barat, pesona bahari yang tersaji di Jakarta Aquarium dan Safari cukup menggugah visual. Bersama keluarga dan teman, destinasi wisata tematik tersebut dapat dikunjungi dengan melihat beragam atraksi sekaligus mempelajari kehidupan bawah laut.

Tidak perlu khawatir dengan area restoran untuk mengganjal perut saat lapar, di Jakarta Aquarium dan Safari telah tersedia restoran di sekitarnya. Jakarta Aquarium dan Safari memiliki ruangan setinggi 2 lantai dengan 12 zona wisata.

BACA JUGA:

Pada bagian lantai pertama, terdapat satwa-satwa air (akuatik) di dalam akuarium raksasa. Di lantai kedua Jakarta Aquarium dan Safari, terdapat pameran satwa-satwa nonair (nonakuatik). Untuk harga tiket masuknya dipatok mulai dari harga Rp145-an ribu dengan jam buka dari pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

3. Berlatih menjadi agen rahasia di M7 Tactical

Sesuai namanya, M7 Tactical merupakan destinasi wisata permainan untuk memacu adrenalin dan kardio yang cukup menarik serta menegangkan. M7 Tactical terletak di Lippo Puri Mall dan memberikan pengalaman simulasi taktikal baku tembak layaknya dalam misi agen rahasia.

 M7 Tactical di Puri Mall

(Foto: Archangela Grethania)

Semua peralatan telah disupervisi oleh para ahli, sehingga aman untuk diikuti oleh anak-anak mulai usia 6 tahun. Untuk menikmati aktivitas di sana, harga tiket masuk dipatok mulai dari Rp71-an ribu.

