Misteri Perumahan Terbengkalai di Tangerang, Angker hingga jika Melintas Harus Bunyikan Klakson

SETIAP daerah punya tempat yang menyimpan kisah seram bahkan dianggap angker. Seperti halnya sebuah perumahan terbengkalai di kawasan Curug, Tangerang.

Tempat ini dinamakan Perumahan Wingit Curug yang hingga kini masih menyimpan misteri menyeramkan.

Di sana berdiri deretan rumah dan ruko yang terbengkalai begitu saja tanpa penghuni. Proses pembangunannya mangkrak sudah bertahun-tahun ini.

Wajar saja tumbuh rumput liar dan ilalang di mana-mana yang semakin memunculkan kesan angker di perumahan tersebut.

Banyak cerita di mana warga sekitar kerap melihat sosok gaib atau makhluk astral di area perumahan ini.

(Foto: YouTube/Alaudy Wijaya)

Bahkan ada mitos, setiap kali ada orang yang hendak melewati area perumahan tersebut, wajib membunyikan klakson sebagai tanda permisi.

Jika tidak, mereka akan ditampakkan oleh berbagai jenis makhluk halus penunggu tempat wingit itu.

Salah seorang warga sekitar, Ari mengaku kerap ada penampakan sosok perempuan. Wajahnya menang tidak jelas, tapi terlihat rambutnya panjang mirip kuntilanak.

"(Waktu) Magrib banyak warga yang sering ada yang nampakin. Itu sering juga mitosnya harus ngasih klakson, kalau enggak sering ditampakin sama sosok perempuan," ucp Ari.