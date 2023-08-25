Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa Perbedaan Visa dan Exit Permit? Simak Penjelasannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |10:00 WIB
Apa Perbedaan Visa dan Exit Permit? Simak Penjelasannya
Ilustrasi visa. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SAAT bepergian ke luar negeri, ada beberapa dokumen penting yang jadi persyaratan penting wajib dimiliki. Di antaranya adalah visa dan exit permit.

Perlu diperhatikan juga, bahwa sejumlah dokumen wajib dibawa ketika Anda berpergian ke luar negeri. Termasuk negara yang memberlakukan visa, karena tanpa adanya visa Anda tidak bisa berangkat Lalu apa bedanya visa dan exit permit?

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini perbedaannya.

Visa

Visa adalah jenis dokumen perjalanan untuk berwisata ke luar negeri. Sehingga Anda dapat memasuki atau berkunjung sebuah wilayah negara secara legal.

 BACA JUGA:

Jenis visa sendiri bermacam-macam, serta kegunaannya pun berbeda-beda. Berikut di antaranya;

1. Visa Turis

Visa ini hanya dapat digunakan untuk tujuan berwisata bagi wisatawan mancanegara yang ingin pergi liburan ke luar negeri.

Untuk pengajuan dokumen satu ini agar Anda dapat melakukan perjalanan ke luar negeri, Anda bisa datang ke kantor kedutaan negara tujuan.

 Ilustrasi

Ilustrasi

Namun perlu diperhatikan, bahwa setiap negara memiliki syarat pengajuan visa yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pastikan bahwa dokumen yang Anda lampirkan sudah sesuai dengan prosedur pengurusan visa di kedutaan negara tersebut.

 BACA JUGA:

2. Visa Kunjungan Keluarga

 

Dokumen perjalanan ke luar negeri satu ini sangat dibutuhkan, ketika Anda akan mengunjungi keluarga yang tengah tinggal di luar negeri.

Sama seperti halnya visa wisata, visa kunjungan keluarga juga harus Anda urus lebih dulu sebelum berangkat ke negara tujuan untuk mengunjungi sanak saudara di sana.

 Ilustrasi

Ilustrasi

3. Visa Belajar

Selanjutnya adalah visa belajar. Seperti namanya, jenis dokumen penting satu ini diperuntukkan bagi pelajar yang akan sekolah di luar negeri.

Tak hanya untuk berkunjung, visa ini sebagai legalitas ketika akan tinggal lama untuk urusan pendidikan.

Selain itu, pemegang visa ini tetap diperbolehkan untuk mengambil pekerjaan sampingan. Akan jumlah jam kerjanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

