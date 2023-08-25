Liburan Murah ke Pantai Anyer dari Jakarta Cuma Rp26.000, Begini Caranya!

KECAMATAN Anyer di Kabupaten Serang, Banten terkenal sebagai kawasan wisata pantainya yang indah. Anyer salah satu tujuan wisata dekat Jakarta yang terjangkau.

Salah satu wisata menarik di Anyer adalah Pantai Pal. Suasananya masih sepi, pemandangannya eksotis.

Nah, untuk Anda yang belum pernah ke Anyer, dan ingin ke sini namun terhalang oleh budget, tenang saja.

Seorang traveler melalui akun Instagramnya @muhammadezrap2, membagikan tips liburan murah dari Jakarta ke Anyer hanya dengan uang Rp26.000. Bagaimana caranya?

Langkah pertama adalah naik KRL Commuter Line dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat menuju Rangkasbitung dengan tarif Rp8.000.

Stasiun Tanah Abang

Ambil pemberangkatan pukul 05.00 WIB, kemudian transit dengan KA Commuter Line Rangkasbitung-Merak dengan tarif Rp3.000 dan turun di Stasiun Krenceng.

Setelah tiba di stasiun Krenceng, gunakan angkot yang ada di depan stasiun dengan tujuan pantai Pal, Anyer dengan tarif Rp7.000-Rp15.000.

Tiket Masuk Pantai Pal

Bagi wisatawan yang ingin masuk ke pantai Pal, akan dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000 per orangnya.

Waktu operasional pantai Pal sendiri tak memiliki batasan dan buka selama 24 jam.