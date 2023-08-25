Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Datang ke TMII Naik LRT, Traveler Siap Dijemput Shuttle Bus Gratis

Antara , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:00 WIB
Datang ke TMII Naik LRT, Traveler Siap Dijemput Shuttle Bus Gratis
Shuttle di TMII, Jakarta. (Foto: ANTARA)
PENGELOLA Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyediakan shuttle atau angkutan antar-jemput khusus bagi pengunjung yang berkunjung ke taman hiburan di Jakarta Timur itu menggunakan transportasi LRT.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, Maya Watono mengatakan bahwa shuttle tersebut secara reguler akan membawa pengunjung dari Stasiun Taman Mini menuju destinasi wisata TMII secara gratis,

"Jadi memang kita encourage orang untuk naik LRT. Lalu nanti begitu dibuka, diresmikan, ada shuttle juga yang khusus aksesnya hanya ke Taman Mini," ujar Maya seperti dilansir dari ANTARA, Sabtu (26/8/2023).

 BACA JUGA:

Direktur Utama PT Bhumi Visatanda selaku Pengelola TMII Claudia Ingkiriwang menyampaikan, kehadiran LRT dapat menjangkau pengunjung yang lokasinya jauh dari Taman Mini.

Menurutnya, akses menuju TMII kini akan lebih mudah dengan adanya beragam pilihan transportasi publik.

 

"Jadi akses kendaraan umum jadi lebih banyak. Itu membuat kita juga lebih senang, karena kan kita juga jadi membantu mengurangi polusi, jangan semuanya naik mobil," kata Claudia.

Sementara itu, Direktur Pemasaran, Pelayanan dan Pengembangan Usaha PT TWC (perusahaan induk TMII) Heti Herawati terus mendorong agar pengunjung TMII bisa menggunakan kendaraan publik.

 BACA JUGA:

Hal ini sejalan dengan salah satu empat pilar TMII yang mengusung tema hijau, di mana lingkungannya terbebas dari kendaraan pribadi sehingga pengunjung dapat berkeliling dengan berjalan kaki atau menumpang angkutan keliling yang ramah lingkungan.

"Udara lebih sehat, lebih segar gitu dan lebih leluasa karena space yang tadinya penuh dengan kendaraan parkir mungkin sekarang kita pakai untuk public space, untuk duduk-duduk, untuk jalan-jalan, piknik gitu kan," ujar Heti.

