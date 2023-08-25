Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Yakin Mahasiswa Baru UPH Bisa Berkontribusi pada Pembangunan Pariwisata dan Ekraf

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:28 WIB
date 2023-08-25
Menparekraf Sandiaga Uno menyapa mahasiswa baru UPH 2023. (Foto: MPI/Wiwie)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyapa 4.000 lebih mahasiswa baru Universitas Pelita Harapan (UPH) tahun akademik 2023/2024 dalam UPH Festival 2023.

Sandiaga yang juga alumni UPH hadir secara online dan lewat video mengajak mahasiswa UPH untuk berkontribusi pada pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

UPH Festival yang berlangsung pada 24–26 Agustus 2023 mengusung tema 'Godly Transformational Leadership'. Sandiaga berharap UPH Festival 2023 menjadi langkah besar bagi mahasiswa baru dalam perjalanan mereka menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa transformasi, dan berkontribusi terhadap berbagai sektor, termasuk pariwisata.

 

“Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengucapkan selamat kepada Universitas Pelita Harapan, almamater saya, saya juga lulus dari UPH, atas terselenggaranya UPH Festival 2023, dengan tema Kepemimpinan Transformational dan strategi pariwisata digital untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujar Sandiaga, Jumat (25/8/2023).

“Diharapkan keluarga besar UPH dapat mengambil peran sektor sektor tersebut karena memiliki peluang yang masih sangat besar untuk beronivasi. Sukses selalu untuk UPH, dan sukses dalam membangun Indonesia maju, terus melaju untuk Indonesia,” sambungnya.

