HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Uno: Sampah Plastik Masih Jadi Musuh Sektor Pariwisata

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:04 WIB
Sandiaga Uno: Sampah Plastik Masih Jadi Musuh Sektor Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: MPI))
A
A
A

MENTERI Pariwista dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa sampah masih jadi masalah serius pagi pelaku pariwisata di Indonesia.

Sebagaimana yang dialami turis asal Amerika Serikat (AS) yang mengungkapkan kekecewaannya saat berwisata ke Pulau Bali.

Sang bule malah dipaksa bersnorkeling oleh seorang tourguide di laut kawasan Nusa Penida yang nampak dipenuhi sampah, yang dominan berbahan plastik.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Padahal, kawasan ini merupakan salah satu spot terfavorit para wisatawan lokal dan mancanegara saat berkunjung ke Pulau Dewata.

"Sampah plastik masih jadi musuh bagi sektor pariwisata," kata Sandi, seperti dikutip dari akun Instagram-nya, @sandiuno.

Sandi menjelaskan, khusus di wilayah Bali saja, terdapat 1,6 juta ton sampah yang dihasilkan setiap tahunnya dan 20 persennya merupakan sampah plastik.

Halaman:
1 2
      
