Rute Bus Transjakarta 2D Kalideres - ASMI, Berapa Lama Durasi Perjalanan?

RUTE Bus Transjakarta 2D merupakan jurusan Kalideres menuju ASMI dan sebaliknya. Rute ini dilayani bus reguler BRT yang beroperasi 7 hari dalam seminggu dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.

Layanan Bus Transjakarta 2D memiliki 26 halte pemberhentian dari Kalideres ke ASMI maupun sebaliknya. Durasi waktu perjalanan sekitar 86 menit, dengan tarif Rp3.500.

Perjalanan dimulai dari Kalideres, Pesakih, Sumur Bor, Rawa Buaya, Jembatan Baru, Dispenda Samsat Barat, Jembatan Gantung, Taman Kota, Indosiar, Jelambar, Grogol 1, RS Sumber Waras, Harmoni, Monas.

Lalu, akan dilanjutkan dari Balai Kota, Gambir 2, Kwitang, Senen, Galur, Rawa Selatan, Ps. Cempaka Putih, Cempaka Tengah, RS Islam, Cempaka Timur, Pedongkelan, ASMI.

Bus Transjakarta 2D juga melewati rute 1,2,3,5,5C,7,8,8A,10,10H. Namun, koridor 2 ini untuk sementara waktu dialihkan terminusnya ke Halte Monas, karena adanya pembangunan MRT Jakarta fase 2A.

MRT Jakarta fase 2A ini diprediksi akan rampung pada Juni 2027. Lalu akan dilanjutkan dengan segmen dua, ditargetkan akan selesai pada April 2029, sehingga seluruh stasiun MRT Jakarta fase 2A terletak di bawah tanah.