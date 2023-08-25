4 Rekomendasi Aktivitas Seru Buat Liburan Anti Boring & Super Hemat, Simak Ya!

PERNAH nggak sih kamu ngerasa lagi pengen banget liburan, tapi setelah dapat cuti justru bingung mau ke mana dan ngapain? Sibuk cari referensi, tapi tetap nggak ketemu jenis liburan yang asyik.

Daripada bingung, mending kamu baca artikel ini aja! Berikut ini, kamu bisa melihat berbagai jenis liburan yang dapat dijadikan referensi buat dapetin liburan yang nggak membosankan. Selain itu, ada juga tips supaya kamu bisa liburan tanpa bikin kantong jebol lho!

4 Jenis Liburan Anti Boring!

Berwisata Alam

Tahukah kamu kalau berwisata alam tak hanya sekadar liburan untuk menghilangkan penat, namun juga sangat bermanfaat untuk kesehatan fisik? Kegiatan seperti mendaki gunung atau mengunjungi air terjun akan menguras banyak tenaga yang dapat mengeluarkan keringat dan membuat tubuh lebih sehat.

Anda juga bisa mencoba jenis liburan lainnya seperti olahraga air alias snorkeling atau diving, berenang di pantai, berkeliling kebun raya, berkunjung ke kawah, hutan, danau, atau objek lainnya.

Wisata Budaya

Wisata Budaya atau Culture Tourism merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan kunjungan atau tamasya. Dalam hal ini, Anda bisa pergi ke Desa Wisata, kampung adat, candi, dan tempat lainnya yang memiliki budaya yang unik untuk dipelajari.

Wisata Edukasi

Ada banyak cara untuk memperluas ilmu pengetahuan, bahkan salah satunya dengan rekreasi. Anda bisa mengunjungi museum atau kota tua untuk belajar sejarah, taman pintar, akuarium raksasa untuk mengenai biota laut, atau bahkan berinteraksi dengan hewan di kebun binatang untuk mengenal spesies lain selain manusia!

Staycation

Kalau kamu mau liburan tapi anaknya mageran, staycation merupakan kegiatan yang cocok untuk dilakukan. Kamu benar-benar bisa rileks dengan rebahan seharian di hotel, dimanjakan dengan pelayanan serta fasilitas yang tersedia. Wah, bisa berasa jadi raja atau ratu seharian lho!