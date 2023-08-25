Intip Fasilitas Indonesia Arena, Venue FIBA World Cup 2023 yang Mengadopsi Filosofi Tenun

PIALA Dunia Basket 2023 atau FIBA World Cup 2023 digelar di Jakarta mulai 25 Agustus 2023. Para atlet basket nantinya akan bertanding di tempat terbaru di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia Arena.

Tempat ini merupakan arena indoor serbaguna, dengan kapasitas 16.000 penonton, yang menjadi terbesar di Tanah Air.

“Basket menjadi event yang pertama. Tak hanya basket, tapi bisa juga digunakan untuk kegiatan olahraga lainnya seperti bulu tangkis, futsal bahkan bisa digunakan sebagai tempat seperti konser musik,” ungkap Ketua Panitia FIBA World Cup Jakarta, Budiastrio Djiwandono saat ditemui di Studio 2 iNews, Jakarta Pusat.

Indonesia Arena (Foto: IG/@farhanazhari5)

Fasilitas Indonesia Arena

Selain memiliki kapasitas yang besar. Indonesia Arena dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memanjakan para atlet bahkan pengunjung.

“Fasilitas dibangun untuk memberikan experience yang luar biasa bagi para atlet maupun tamu istimewa. Salah satunya, ruang ganti. Mulai toilet dan shower juga sangat diperhatikan. Bahkan ada juga ruang khusus untuk pijat,” tambah Budi.

Menariknya lagi, fasilitas untuk pijat ini juga bisa dirasakan oleh media yang dikirimkan oleh masing-masing negara.