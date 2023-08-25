Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bandung Gelar West Java Festival 2023 Rayakan HUT Ke-78 Jawa Barat, Ada Karnaval hingga Konser Seru

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:02 WIB
Bandung Gelar West Java Festival 2023 Rayakan HUT Ke-78 Jawa Barat, Ada Karnaval hingga Konser Seru
Gedung Sate, ikon Kota Bandung, Jawa Barat (Foto: IG/@rrtravelz)
A
A
A

BANDUNG akan menjadi lokasi acara West Java Festival (WFJ) 2023 dalam rangka menyemarakkan hari jadi ke-78 Jawa Barat. Kegiatan rutin tahunan itu sedianya berlangsung pada 2-3 September 2023.

Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dan akan digelar di berbagai lokasi di Kota Bandung selama dua hari di akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu.

Mengutip laman westjavafest.com, kegiatan ini memadukan festival seni, budaya, dan juga pariwisata yang diadakan untuk berbagi kebahagiaan, keberagaman, dan juga potensi serta kemajuan Jawa Barat kepada masyarakat dalam memeriahkan puncak perayaan HUT ke-78 Jawa Barat.

Tiket masuk bisa didapatkan melalui aplikasi Sapawarga. Aplikasi ini dapat diunduh di PlayStore/ AppStore secara gratis. E-ticket Via Sapawarga hanya diperbolehkan minimal untuk usia 13 tahun.

Taman Balai Kota Bandung

Taman Balai Kota Bandung (Foto: MPI)

Terdapat sejumlah larangan saat mengikuti event ini yaitu dilarang membawa senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman kemasan, dan benda-benda panjang.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau masyarakat untuk ikut serta meramaikan West Java Festival 2023 ini.

“Sebelum masa jabatan ini berakhir, saya juga ingin mengajak seluruh warga Jabar mari ramaikan puncak acara West Java Festival yang digelar dimana-mana, khususnya di Kota Bandung di tanggal 2-3 September 2023," kata Kang Emil.

Kegiatan ini juga akan menghadirkan ekspresi kebudayaan dari produk UMKM, karnaval, bazar murah, konser musik dan banyak kemeriahan lainnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Foto: Pemprov Jabar)

Berikut pertunjukan yang akan dihadirkan dalam West Java Festival 2023 di Kota Bandung;

1. Karnaval

Karnaval West Java Festival 2023 adalah parade yang menampilkan seni, budaya, serta keunikan dan kreativitas Masyarakat Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.

Pertunjukan ini diselenggarakan pada Minggu, 3 september 2023, dimulai dari Monumen Perjuangan Cikapayang Dago dan akan berkahir di Gasibu, Kota Bandung.

