Sandiaga Beberkan Cara Mengurangi Polusi Jakarta yang Kian Menggila, Apa Saja?

Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan (Foto: ANTARA)

POLUSI udara di Jakarta belakangan sudah semakin menggila. Sejumlah perkantoran bahkan mulai menerapkan Work From Home (WFH) demi melindungi keselamatan karyawannya dari bahaya penyakit ISPA yang membahayakan kesehatan paru-paru.

Tentu bukan perkara mudah untuk 'menyulap' polusi udara di Jakarta menjadi bersih dalam sekejap mata.

Kendati demikian, pengurangan polusi udara sejatinya harus dimulai dari diri sendiri. Sebab langkah kecil untuk mengurangi polusi udara lebih baik daripada tidak sama sekali.

BACA JUGA: Sandiaga Sebut Polusi di Jakarta Bisa Rugikan Sektor Pariwisata hingga Rp30 Triliun

Seperti halnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga mengaku telah melakukan aksi nyata pengurangan polusi udara di Jakarta.

Sandiaga yang baru saja melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan itu terlihat membandingkan kualitas udara di daerah tersebut dengan Jakarta.

Polusi udara Jakarta (Foto: MPI/Arif Julianto)

“Kita baru landing di Jakarta dengan Air Quality Index atau Indeks Kualitas Udara di atas 150. Malah mendekati hampir 200 ini,” kata Sandiaga dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram-nya, @sandiuno.

“Saat kita berangkat dari Makassar tadi pagi, kualitas udara di Makassar tadi 55. Perbedaannya sungguh luar biasa,” lanjut Sandiaga Uno.

Menurutnya, keadaan udara ini memang sudah sangat buruk. Harus ada gerakan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Nah ini sudah memasuki status darurat jadi kita harus pastikan secara jangka pendek melalui modifikasi cuaca,” terang mantan Wagub DKI Jakarta ini.