Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Beberkan Cara Mengurangi Polusi Jakarta yang Kian Menggila, Apa Saja?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:01 WIB
Sandiaga Beberkan Cara Mengurangi Polusi Jakarta yang Kian Menggila, Apa Saja?
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan (Foto: ANTARA)
A
A
A

POLUSI udara di Jakarta belakangan sudah semakin menggila. Sejumlah perkantoran bahkan mulai menerapkan Work From Home (WFH) demi melindungi keselamatan karyawannya dari bahaya penyakit ISPA yang membahayakan kesehatan paru-paru.

Tentu bukan perkara mudah untuk 'menyulap' polusi udara di Jakarta menjadi bersih dalam sekejap mata.

Kendati demikian, pengurangan polusi udara sejatinya harus dimulai dari diri sendiri. Sebab langkah kecil untuk mengurangi polusi udara lebih baik daripada tidak sama sekali.

Seperti halnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga mengaku telah melakukan aksi nyata pengurangan polusi udara di Jakarta.

Sandiaga yang baru saja melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan itu terlihat membandingkan kualitas udara di daerah tersebut dengan Jakarta.

Polusi Jakarta

Polusi udara Jakarta (Foto: MPI/Arif Julianto)

“Kita baru landing di Jakarta dengan Air Quality Index atau Indeks Kualitas Udara di atas 150. Malah mendekati hampir 200 ini,” kata Sandiaga dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram-nya, @sandiuno.

“Saat kita berangkat dari Makassar tadi pagi, kualitas udara di Makassar tadi 55. Perbedaannya sungguh luar biasa,” lanjut Sandiaga Uno.

Menurutnya, keadaan udara ini memang sudah sangat buruk. Harus ada gerakan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Nah ini sudah memasuki status darurat jadi kita harus pastikan secara jangka pendek melalui modifikasi cuaca,” terang mantan Wagub DKI Jakarta ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement