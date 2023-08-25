Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

15 Makanan Khas Bangladesh yang Populer dan Wajib Dicicipi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:00 WIB
15 Makanan Khas Bangladesh yang Populer dan Wajib Dicicipi
Macher Jhol, makanan khas Bangladesh. (Foto: Geek Robocook)
A
A
A

ADA 15 makanan khas Bangladesh yang tentunya sayang jika Anda lewatkan. Pasalnya, negara di kawasan Asia Selatan ini memiliki sejumlah kudapan yang terbentuk dari percampuran budaya.

Seperti diketahui, lokasi negara Bangladesh berdekatan dengan India, Pakistan, dan Myanmar. Tak heran jika cita rasa dan jenis masakannya tak jauh-jauh dari makanan khas negara tetangganya.

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut 15 makanan khas Bangladesh yang wajib Anda cicipi jika bertandang ke negara ini.

 BACA JUGA:

Payesh

Payesh merupkaan hidangan manis yang terbuat dari ketan, gula, dan susu yang diolah menjadi puding nasi. Di Bangladesh, resep payesh biasanya ditambah dengan semolina dan santan agar rasanya semakin manis.

Hidangan ini juga kerap dicampur bahan-bahan lain, seperti buah kering, kacang mete, almon, dan lain-lain untuk menambah cita rasa sehingga makin lezat.

Ilustrasi

 Payesh (WishkAffair)

Chhena Gaja

Selanjutnya ada makan ringan yang bentuknya mirip jenang jika di Indonesia. Kudapan khas Bangladesh ini terbuat dari susu dan dicampur dengan keju cottage. Selain itu, camilan ini juga dicampur denga tepung gandum durum yang butirannya kasar. Sehingga chhena gaja memiliki cita rasa yang unik.

 BACA JUGA:

Sandesh

Sandesh merupakan salah satu makanan penutup khas Bangladesh yang sayang jika tak diicip. Kudapan ini sekilas mirip jajanan pasar yang dijual di Indonesia. Hanya saja bahan pembuatannya cukup berbeda karena menggunakan keju cottage.

Ilustrasi

 Sandesh 

Malpua

Malpua merupakan makanan penutup yang bentuk dan teksturnya mirip dengan pancake meski ukurannya tak terlalu besar.

Makanan ini memiliki cita rasa yang manis dan legit. Di beberapa wilayah, malpua biasanya disajikan dengan bumbu kapulaga, parutan kelapa, semolina, atau direndam dalam larutan sirup gula.

 BACA JUGA:

Sabzi

Dalam acara tertentu, masyarakat Bangladesh biasanya menyajikan sabzi untuk para tamu. Sabzi sendiri merupakan makana yang terbuat dari campuran sayuran, seperti kol, terong, kubis, dan wortel yang dimasak menggunakan bawang putih, bawang merrah, bubuk cabai, pasta cabai, dan juga jinten.

Meski identik dengan acara khusu, namun sejumlah restoran di Bangladesh tetap menyajikan sabzi di setiap menunya.

Maach Bhuna

Bagi pecinta ikan, tak ada salahnya untuk mencoba makanan yang satu ini. Maach bhuna merupakan makanan khas negara Bangla yang juga dikenal dengan nama kari ikan pedas.

