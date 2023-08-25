Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Tempat Makan Enak di Jakarta Kota, dari yang Legendaris sampai Kekinian

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:00 WIB
10 Rekomendasi Tempat Makan Enak di Jakarta Kota, dari yang Legendaris sampai Kekinian
Cafe Batavia di Kota Tua Jakarta. (Foto: Pinterest)
BERKUNJUNG ke Jakarta tak lengkap rasanya jika tidak mengeksplorasi cita rasa kuliner. Jakarta menawarkan beragam tempat untuk pengalaman kuliner yang tak terlupakan, khususnya bagi Anda pecinta kuliner.

Dengan pilihan restoran dan kafe yang beragam, Anda bisa menikmati makanan khas indonesia dan hidangan internasional.

Berikut 10 rekomendasi tempat makan di Jakarta Kota atau Kota Tua Jakarta yang dirangkum dari berbagai sumber.

 BACA JUGA:

1. Gado Gado Direksi

Gado-gado Direksi telah ada sejak tahun 1967. Gado-gado adalah hidangan khas Betawi yang populer, terutama di Jakarta.

Satu porsi seharga Rp50.000. Lengkap dengan berbagai jenis sayuran hijau yang kemudian disiram dengan bumbu kacang coklat diatasnya. Sebagai topingnya, ada dua jenis kerupuk yaitu, kerupuk udang dan emping.

 Ilustrasi

Gado-gado direksi

Nah, jika Anda penasaran dengan citarasa Gado-gado Direksi ini, bisa langsung datang ke Jl. Pintu Besar Selatan 1 No.10, Kota Jakarta Barat. Tempat makan ini buka dari jam 09.30-16.30 WIB.

 BACA JUGA:

2. Kedai Soto Tangkar dan Sate Kuah Daging Sapi H. Diding

Kedai Soto Tangkar dan Sate Kuah Daging Sapi H. Diding salah satu tempat yang direkomendasikan untuk dinikmati para kuliner legendaris di kota Jakarta.

Berjualan sejak tahun 1960, masih tetap menjadi tempat favorit di kalangan pecinta kuliner.

 Ilustrasi

Soto tangkar

Tempat ini berlokasi di Jl. Pasar Pagi II, Jakarta Barat. Buka setiap hari mulai pukul 08.00- 16.20 WIB.

Menu di tempat ini cukup sederhana, yakni Soto Tangkar dan Sate kuah daging sapi. Citarasa yang dihasilkan sangat lezat dan harganya juga terjangkau hanya Rp20.000 per porsi.

3. Café Batavia

Café Batavia adalah sebuah tempat yang wajib Anda kunjungi ketika berada di Jakarta. Terletak di kawasan kota Tua yang bersejarah, café ini mempesona dengan arsitektur kolonial Belanda yang megah dan suasana kafe yang hangat.

 Ilustrasi

Café Batavia menghadirkan hidangan menarik. Tidak hanya menyajikan hidangan khas Indonesia, Café Batavia juga menawarkan hidangan Western dan chinese food.

 BACA JUGA:

Café Batavia berlokasi di Jl. Pintu Besar Utara No.14 (Depan Museum Fatahillah), Jakarta Barat. Tempat ini buka setiap hari pukul 08.00-24.00 ( Minggu-kamis), sementara Jumat-Sabtu pukul 08.00-01.00 WIB.

      
