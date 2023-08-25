5 Sambal Indonesia yang Namanya Unik, Sudah Pernah Coba?

SAMBAL di Indonesia memang dikenal pedas dan nikmat. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki sambal andalan mereka. Sambal memang menjadi menjadi salah satu cocolan pendamping favorit masyarakat Indonesia saat menyantap berbagai jenis hidangan.

Mulai dari pendamping sepiring nasi hangat, semangkuk indomie berkuah, bahkan cocolan makanan ringan seperti gorengan. Nah, selain memiliki berbagai jenis sambal yang menggoyah lidah, Indonesia juga punya nama-nama sambal yang cukup unik lho.

Apa saja itu? Berikut beberapa diantaranya, dilansir dari berbagai sumber.

Sambal Bajak

Sesuai dengan namanya, sambal khas Indonesia yang satu ini merupakan salah satu sambal khas dari Jawa Timur yang namanya sendiri diambil karena sambal ini sering dijadikan bekal oleh para istri petani yang sedang membajak sawah.

Sambal ini memiliki perpaduan rasa asin dan manis dengan menggunakan banyak cabai merah dan cabai keriting. Sehingga tak heran cita rasa sambal ini tidak terlalu pedas serta dilengkapi dengan bahan-bahan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, tomat merah, dan terasi yang ditumis.

Sambal merdeka

Ternyata, momen kemerdekaan RI kerap dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kuliner untuk berkreasi membuat sambal dengan nama yang unik. Salah satunya, Wingstop Indonesia. Gerai ayam goreng cepat saji ini baru-baru ini mengeluarkan menu sambal yang khas bernama Sambal Merdeka.

Meski terkenal sebagai gerai makanan cepat saji, namun Sambal Merdeka milik mereka punya cita rasa khas sambal uleg Indonesia. Olahan sambal ini terdiri dari bahan dasar cabai, bawang merah, bawang putih, tomat dan jeruk limau yang membuat aromanya semakin menambah selera makan.

Rasanya, mirip-mirip seperti saat menyicipi sambal ulekan. Terlebih apabila dinikmati bersama nasi hangat, yang pastinya akan bikin ketagihan.

"Bertepatan dengan Kemerdekaan RI ke-78, Wingstop kali ini menghadirkan varian rasa Sambal Merdeka yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman kuliner pelanggan,” ujar General Manager Wingstop Indonesia, Gustain Syakie, dalam keterangan resminya, baru-baru ini.

Sambal Colo-Colo

Nah, sambal dengan nama yang menggemaskan ini adalah sambal andalan khas Maluku. Sambal ini juga bisa menjadi pilihan untuk disantap sebagai pelengkap ikan bakar.

Sambal colo-colo kurang lebih mirip dengan sambal dabu-dabu karena terdiri dari bahan-bahan yang segar tanpa digoreng terlebih dahulu melainkan mengiris bahan-bahan seperti bawang merah, cabai rawit hijau kecil, cabai rawit merah kecil, tomat merah/tomat hijau lalu disiram dengan perasan jeruk nipis.