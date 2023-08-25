Tak Cuma Coto, Makassar Masih Punya 6 Kuliner Khas Ini Loh

INDONESIA memang memiliki berbagai macam kuliner, bahkan dari satu daerah kita bisa mendapatkan berbagai macam kuliner nikmat. Salah satu daerah yang memiliki banyak kuliner adalah Makassar.

Kota Makassar memang memiliki beragam kudapan khas, yang memberikan kekayaan kuliner bangsa salah satunya adalah Coto Makassar. Tapi, ternyata kota Dang punya banyak pilihan kuliner yang tak kalah menggoyang lidah. Mau tau apa aja? Berikut adalah ulasannya!

Konro

Mungkin pecinta kuliner sudah tak asing dengan makanan berbahan daging dan iga sapi ini. Dimasak menggunakan rempah khusus memberikan cita rasa khas seperti segar dan gurih. Dagingnya empuk, baik bakar atau rebus memberikan sensasi makan makin nikmat!

Pallu Basa

Sekilas Pallu Basa memiliki penampakan yang sama dengan coto Makassar. Namun keduanya melalui proses memasak yang berbeda. Hidangan ini memiliki cita rasa yang gurih dengan aroma khas kelapa parut sangrai.

Konon pada jaman kerajaan, makanan ini hanya disantap oleh para raja. Pallu Basa paling nikmat dihidangkan saat masih hangat dan dengan potongan burasa serta sambal.

Jalangkote

Di beberapa daerah lain di Indonesia, Jalangkote disebut juga dengan pastel, panada, dan masih banyak lagi. Menjadi salah satu makanan khas dari Sulawesi Tenggara, isian Jalangkote di Makassar pun berbeda dari yang biasanya.

Di dalamnya terdapat ubi jalar yang dipotong dadu dalam bentuk kecil, dan telur atau daging cincang. Paling yahud jika dinikmati dengan sambel khasnya dengan tekstur yang sedikit cair.