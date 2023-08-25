Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Doyan Masak, Nicky Tirta Ngaku Pilih Margarin Bebas Lemak Trans

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:30 WIB
Doyan Masak, Nicky Tirta Ngaku Pilih Margarin Bebas Lemak Trans
Nicky Tirta pilih margarin bebas lemak trans, (Foto: MPI/ Melati)
NICKY Tirta kin tampaknya semakin mantap menjajaki karir sebagai celebrity chef, berangkat dari hobi memasaknya dan kebiasaan suka membagikan resep masakan.

Menapaki karir sebagai seorang celebrity chef, tentunya pesinetron dan penyanyi tampan satu ini sangat serius untuk urusan memasak. Nicky enggan asal-asalan dalam memilih bahan-bahan masakan untuk hidangan yang ia buat.

Menurut Nicky, masakan gurih memang paling nikmat apabila diolah dengan menggunakan margarin. Dari segi aroma pun akan lebih mengunggah selera.

"Masakan yang ditumis pakai margarin pasti lebih enak, lebih mantep aromanya, cocok banget untuk masakan savory," kata Nicky Tirta yang ditemui MNC Portal dalam acara ForVita Bebas Tumis Sat Set, di Jakarta Utara, Jumat (25/8/2033).

Meski begitu, bukan sembarang margarin yang dipilih oleh rekan duet almarhumah Vanessa Angel tersebut. Urusan margarin, Nicky menyebut margarin bebas lemak trans jadi pilihannya karena makanan bukan hanya enak, tapi juga harus sehat.

Halaman:
1 2
      
