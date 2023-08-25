Resep Coffee Bun, Camilan Pebasket Dillon Brooks Sebelum Tanding di FIBA World Cup

DILLON Brooks menjadi satu dari sejumlah pebasket yang siap berlaga di ajang Piala Dinia FIBA 2023. Sebelum menunjukan skill terbaik di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Dillon ternyata sempat mencicipi jajanan, makanan ringan populer di Indonesia.

Lewat akun Instagram resmi FIBA World Cup, sang atlet kedapatan tampak sedang asyik menikmati roti kopi alias coffee bun, salah satu camilan, kudapan populer di kalangan masyarakat Indonesia apalagi di antara kalangan pengguna transportasi kereta api atau biasa disebut anak kereta (anker)

"Dillan Brooks menikmati roti dari Indonesia," tulis akun Instagram FIBA World Cup, dikutip Jumat (25/8/2023).

Roti kopi ini memang sangat mudah ditemui di berbagai tempat keramaian seperti misalnya saja stasiun kereta api, stasiun MRT, mall, dan lain-lain. Tapi sebenarnya, Anda bisa juga kok membut roti kopi yang tak kalah nikmat di rumah!

Jadi penasaran ingin buat sendiri di rumah? Yuk simak resepnya di bawah ini, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Luvito Ho, Jumat (25/8/2023)

Bahan untuk roti:

- 350 gram tepung roti atau tepung protein tinggi

- 5 gram ragi instan

- 4 gram garam

- 65 gram gula pasir

- 20 gram susu bubuk

- 1 butir telur

- 165 ml air dingin

- 45 gram mentega tawar

Bahan Coffee Cream :

- 60 gram mentega tawar

- 50 gram gula halus

- 70 gram tepung terigu serba guna atau protein sedang

- 1 butir telur kecil (50 gram)

- 6 gram kopi instan

- 1 1/2 Sdt air hangat

