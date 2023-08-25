Manfaat Nasi Merah untuk Kesehatan Tubuh

Berbeda dengan nasi putih, nasi merah umumnya dikonsumsi oleh mereka yang sedang menjalani diet. Ini karena nasi merah digadang-gadang memiliki sejumlah manfaat yang baik untuk tubuh.

Namun, benarkah demikian? Untuk mengetahui kebenarannya, simak artikel berikut sampai habis ya!

Mengenal Nasi Merah

Nasi merah terbuat dari beras merah. Beras merah adalah gandum utuh. Biji-bijian dianggap ‘utuh’ jika tiga bagian aslinya (dedak, benih, dan endosperm) tetap utuh. Karena beras ini menyimpan semua bagian aslinya, ia menyediakan lebih dari dua kali lipat serat dibandingkan dengan beras putih.

Mengingat beras merah mengandung kadar serat dan protein yang lebih tinggi, sehingga sering disebut-sebut sebagai pilihan yang lebih baik karena nilai indeks glikemik (IG) lebih rendah daripada nasi putih. Nilai IG makanan diketahui berdampak terhadap kadar gula darah, karena semakin tinggi nilai semakin besar dampaknya terhadap gula darah.

Nasi merah mengandung 1,6 gram serat per 100 gram. Tidak hanya mengatasi sembelit, kandungan serat yang tinggi memberikan manfaat kesehatan lainnya seperti, cepat merasa lebih kenyang, yang membantu mengontrol berat badan, menurunkan kadar kolesterol. mengontrol kadar gula darah, dll.

Kandungan karbohidrat dalam secangkir beras merah (100 gram) juga lebih tinggi, yakni 52 gram. Macronutrient sebanyak 2 gram, zat besi sebanyak 5.5 gram, protein sebanyak 7 gram, dan vitamin B6 sebanyak 0.3 mg.