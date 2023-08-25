Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Panggang Madu Lemon yang Rendah Kalori, Cocok untuk Diet

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |04:25 WIB
Resep Ayam Panggang Madu Lemon yang Rendah Kalori, Cocok untuk Diet
Resep ayam panggang madu rendah kalori (Foto: Instagram/@brodibalo)
A
A
A

RESEP masakan berikut ini cocok untuk kalian pejuang diet. Karena, selain lezat masakan berikut ini juga rendah kalori. Yuk disimak resepnya. 

Diet merupakan perilaku yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Mereka memiliki tujuan tersendiri untuk melakukan diet, mulai dari menurunkan berat badan hingga mengatasi masalah kesehatan.

Meski banyak orang yang sukses dalam menjalankan diet, beberapa dari mereka ada juga loh yang gagal. Salah satu faktornya karena mereka merasa tersiksa dengan menu makanan diet yang dianggap tidak enak.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan resep makan siang untuk kamu yang sedang diet, yaitu dengan membuat ayam panggang madu lemon. Konsumsi ayam panggang pastinya rendah kalori, tinggi protein, dan tentu saja enak.

Ayam panggang madu lemon ini memiliki cita rasa gurih, manis dan asam. Tak perlu mahal-mahal beli di restoran, kamu bisa coba buat sendiri di rumah. Penasaran seperti apa? Berikut resepnya dilansir dari Fit Champ Online Diet Herbalife, Jumat (25/8/2023).

Ayam Panggang Madu

Telusuri berita women lainnya
