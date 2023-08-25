6 Potret Atlet Voli Cantik Polandia Kamila Witkowska dan Profilnya

ATLET cantik Kamila Witkowska merupakan pemain bola andalan voli Polandia. Perempuan bernama lengkap Kamila Witkowska née Ganszczyk ini lahir 2 Desember 1991 di Kościan dan menjadi pemain tengah Timnas Wanita Polandia.

Menempati posisi sebagai Middle-blocker, perempuan dengan tinggi 191 cm dan berat 76 kg ini memiliki jangkauan Spike 299 cm. Dia pun telah menorehkan berbagai prestasi seperti best middle-blocker di Liga TAURON 2022/23, dan Best blocker selama periode 2021-2023.

Nah, selain prestasi di lapangan, penampilan Kamila pun tidak kalah menarik untuk disimak. Seperti dilansir dai akun Instagram @kama_gana, berikut beberapa penampilan Kamila di luar lapangan.

Main Pasir

Kamila menghabiskan waktu di pantai dengan bermain pasir. Menggunakan t-shirt putih dengan celana denim pendek, Kamila tersenyum manis ke arah kamera sambil menaburkan pasir ke pantai.

Tampilan Model

Penampilan Kamila di foto hitam putih ini memang begitu memukau. Menggunakan baju ketat one shoulder hitam, dia nampak berfoto di depan sebuah mobil mewah. Sementara untuk bawahan dia menggunakan stocking hitam diakhiri dengan sepatu stilleto yang membuat kaki jenjangnya terekspose.