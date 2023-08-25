5 Potret Cantik Eca Aura, Centilnya Si Seleb TikTok

POTRET Cantik Eca Aura, bisa Anda simak lewat artikel singkat berikut ini. Mengingat Brand ambassador Aura Esports satu ini semakin tenar dan bikin penasaran seiring dengan ketenarannya sebagai seleb Tiktok.

Gadis asal Makassar bernama lengkap Elsa Japasal ini memang punya paras cantik dan juga mahir dalam menari dan bernyanyi. Sehingga membuat banyak orang tertarik padanya. Berikut beberapa potret cantik Eca Aura, dihimpun dari akun Instagram @elsaajapasal, Sabtu (26/8/2023)

1. Enjoy liburan: Eca yang tampak cantik dengan mengenakan setelan top sport bra dan jaket serta sunglasses hitam, Eca berpose di depan kolam renang sembari memegang es krim. Membuat dirinya terkesan seksi dan juga imut.

(Potret Cantik Eca Aura, Foto: Instagram @elsaajapasal)





2. Wink centil: Selfie di mobil dengan outfit serba denim dan rambut yang sudah diblow curly sempurna, Eca bergaya centil memberikan senyuman serta kedipan mata yang cantik.

(Potret Cantik Eca Aura, Foto: Instagram @elsaajapasal)