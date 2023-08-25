Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Andien Aisyah Ulang Tahun ke-38 Tahun, Hot Mom 2 Anak yang Masih Mirip ABG

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:02 WIB
6 Potret Andien Aisyah Ulang Tahun ke-38 Tahun, Hot Mom 2 Anak yang Masih Mirip ABG
Andien Aisyah. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Andien Aisyah baru saja merayakan ulang tahun yang ke-38 tahun. Dikenal dengan suara emasnya, wajah cantik dan imutnya tetap membuat Andien jadi terlihat lebih awet muda dari usianya sekarang.

Ya, meski hampir memasuki usia kepala 4, kecantikannya tampak tak pernah luntur. Nah, berikut beberapa potret Andien Aisyah yang semakin cantik dan awet muda di usia 38 tahun, dilansir dari akun Instagramnya.

Momen tiup lilin di hari ulang tahun

Andien Aisyah

Di momen pertambahan usianya kali ini, Andien tampak mengunggah sebuah video saat dirinya berdoa dan meniup lilin yang tertancap di atas tumpukan kue onde-onder warna-warni. Di momen tersebut, ia tampak cantik mengenakan atasan halterneck berwarna soft pink.

Selalu tampil berwarna

Andien Aisyah

Usia tidak menjadi penghalang bagi Andien untuk tampil dengan gaya fashion yang lebih berwarna. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut. Ia tampak tampil ‘stunning’ dalam balutan maxi dress one shoulder berwarna lilac.

Body goals bak gadis belia

Andien Aisyah

Meski tidak lagi belia, namun Andien kerap bikin kaum hawa insecure dengan body goalsnya. Tak heran, meski memiliki kesibukan sebagai penyanyi sekaligus ibu dua anak, Andien memang terkenal memiliki gaya hidup sehat dan rajin olahraga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3158068/andien-2oAk_large.jpg
Andien Ramaikan Hari Kebaya Nasional Lewat #KitaBerkebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/194/3041124/andien_aisyah-BW5C_large.jpg
Andien Aisyah Optimistis Mudah Tularkan Kebaya ke Gen Z 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/194/3005758/tips-mix-and-match-pakaian-pattern-ala-andien-aisyah-gak-bikin-mati-gaya-oLxShscFw3.jpg
Tips Mix and Match Pakaian Pattern ala Andien Aisyah, Gak Bikin Mati Gaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/194/2984780/andien-aisyah-berbagi-tips-memilih-fashion-apresiasi-apa-yang-ada-dywaJZ4ItG.jpg
Andien Aisyah Berbagi Tips Memilih Fashion: Apresiasi Apa yang Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/194/2869582/pesona-andien-aisyah-kenakan-outfit-dari-kain-ulos-pancarkan-aura-kecantikan-wanita-indonesia-uXkcOg9z57.jpg
Pesona Andien Aisyah Kenakan Outfit dari Kain Ulos, Pancarkan Aura Kecantikan Wanita Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/194/2784273/5-gaya-andien-aisyah-di-atas-panggung-pakai-korset-dari-sepatu-41goDHZTux.jpg
5 Gaya Andien Aisyah di Atas Panggung, Pakai Korset dari Sepatu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement