6 Potret Andien Aisyah Ulang Tahun ke-38 Tahun, Hot Mom 2 Anak yang Masih Mirip ABG

PENYANYI cantik Andien Aisyah baru saja merayakan ulang tahun yang ke-38 tahun. Dikenal dengan suara emasnya, wajah cantik dan imutnya tetap membuat Andien jadi terlihat lebih awet muda dari usianya sekarang.

Ya, meski hampir memasuki usia kepala 4, kecantikannya tampak tak pernah luntur. Nah, berikut beberapa potret Andien Aisyah yang semakin cantik dan awet muda di usia 38 tahun, dilansir dari akun Instagramnya.

Momen tiup lilin di hari ulang tahun

Di momen pertambahan usianya kali ini, Andien tampak mengunggah sebuah video saat dirinya berdoa dan meniup lilin yang tertancap di atas tumpukan kue onde-onder warna-warni. Di momen tersebut, ia tampak cantik mengenakan atasan halterneck berwarna soft pink.

Selalu tampil berwarna

Usia tidak menjadi penghalang bagi Andien untuk tampil dengan gaya fashion yang lebih berwarna. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut. Ia tampak tampil ‘stunning’ dalam balutan maxi dress one shoulder berwarna lilac.

Body goals bak gadis belia

Meski tidak lagi belia, namun Andien kerap bikin kaum hawa insecure dengan body goalsnya. Tak heran, meski memiliki kesibukan sebagai penyanyi sekaligus ibu dua anak, Andien memang terkenal memiliki gaya hidup sehat dan rajin olahraga.