6 Potret Syandria Kameron Cicit Soekarno yang Jarang Terekspos, Seorang Penari Tradisional

KEHIDUPAN keluarga Presiden Pertama RI, Soekarno tentu saja menarik untuk dikulik. Tak terkecuali salah satu cicitnya, Syandria Kameron yang belakangan mencuri perhatian.

Syandria Kameron sendiri merupakan anak pertama dari Puti Guntur Soekarno dan Joy Kameron, dan juga cucu Muhammad Guntur Soekarnoputra. Setelah beranjak dewasa, pemilik nama lengkap Rakyan Ratri Syandria Sari Mardika Wati Guntur Soekarno Putri Kameron ini memiliki paras cantik dan menawan.

Tak hanya itu, Syandria juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Dia membantu membangkitkan kesenian budaya Bali lewat tarian. Ya, Syandria seorang penari tradisional Bali sejak kecil.

Kini dia membangun organisasi non profit di Bali bernama Kembalikan Baliku. Organisasi pemberian dari eyangnya, Guntur Soekarnoputra itu bertujuan untuk melestarikan budaya Bali.

Penasaran seperti apa paras cantik Syandria Kameron? Berikut ulasannya dari Instagram @syandria, Jumat (25/8/2023).

1. Anggun berkebaya





Potret Syandria tampil anggun dalam balutan kebaya biru dongker dipadukan dengan rok batik. Terdapat juga aksen selendang yang disematkan di bahunya yang membuat tampilannya makin elegan.

Pada foto ini, Syandria memakai makeup tebal dengan lipstik merah merona. Dia memilih tampilan rambut disanggul modern dengan hiasan bunga mawar merah. Tak lupa Syandria menambahkan aksesori anting dan kalung emas.

2. Pose dengan gerakan tarian Bali





Momen Syandria saat sedang latihan menari Bali. Syandria nampak memakai kebaya warna putih dipadukan dengan kain lilit batik. Di foto ini Syandria memakai makeup natural dengan rambut panjang dan tebal yang dikuncir satu.

3. Punya senyum manis





Di foto ini, Syandria mengunggah foto saat perayaan Galungan. Dia nampak memakai kebaya adat Bali dengan bagian dada terbuka. Dia juga menambahkan selendang lilit dan aksesori bros. Sementara itu tampilan rambutnya disanggul dan diberi hiasan di kepala dan anting warna emas.

Selain cantik, perempuan lulusan jurusan Antropologi di Universitas Indonesia itu memiliki senyum manis. Penampilannya bikin kaum adam terpesona.