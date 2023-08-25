Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Syandria Kameron Cicit Soekarno yang Jarang Terekspos, Seorang Penari Tradisional

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:00 WIB
6 Potret Syandria Kameron Cicit Soekarno yang Jarang Terekspos, Seorang Penari Tradisional
Syandria Kameron (Foto: Instagram/@syandria)
A
A
A

KEHIDUPAN keluarga Presiden Pertama RI, Soekarno tentu saja menarik untuk dikulik. Tak terkecuali salah satu cicitnya, Syandria Kameron yang belakangan mencuri perhatian.

Syandria Kameron sendiri merupakan anak pertama dari Puti Guntur Soekarno dan Joy Kameron, dan juga cucu Muhammad Guntur Soekarnoputra. Setelah beranjak dewasa, pemilik nama lengkap Rakyan Ratri Syandria Sari Mardika Wati Guntur Soekarno Putri Kameron ini memiliki paras cantik dan menawan.

Tak hanya itu, Syandria juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Dia membantu membangkitkan kesenian budaya Bali lewat tarian. Ya, Syandria seorang penari tradisional Bali sejak kecil.

Kini dia membangun organisasi non profit di Bali bernama Kembalikan Baliku. Organisasi pemberian dari eyangnya, Guntur Soekarnoputra itu bertujuan untuk melestarikan budaya Bali.

Penasaran seperti apa paras cantik Syandria Kameron? Berikut ulasannya dari Instagram @syandria, Jumat (25/8/2023).

1. Anggun berkebaya

Syandria Kameron

Potret Syandria tampil anggun dalam balutan kebaya biru dongker dipadukan dengan rok batik. Terdapat juga aksen selendang yang disematkan di bahunya yang membuat tampilannya makin elegan.

Pada foto ini, Syandria memakai makeup tebal dengan lipstik merah merona. Dia memilih tampilan rambut disanggul modern dengan hiasan bunga mawar merah. Tak lupa Syandria menambahkan aksesori anting dan kalung emas.

"Cantiknya kebangetan Syandria," komen @yetty***

"Cantik kebayanya anggun banget kak," ujar @selviri***

2. Pose dengan gerakan tarian Bali

Syandria Kameron

Momen Syandria saat sedang latihan menari Bali. Syandria nampak memakai kebaya warna putih dipadukan dengan kain lilit batik. Di foto ini Syandria memakai makeup natural dengan rambut panjang dan tebal yang dikuncir satu.

3. Punya senyum manis

Syandria Kameron

Di foto ini, Syandria mengunggah foto saat perayaan Galungan. Dia nampak memakai kebaya adat Bali dengan bagian dada terbuka. Dia juga menambahkan selendang lilit dan aksesori bros. Sementara itu tampilan rambutnya disanggul dan diberi hiasan di kepala dan anting warna emas.

Selain cantik, perempuan lulusan jurusan Antropologi di Universitas Indonesia itu memiliki senyum manis. Penampilannya bikin kaum adam terpesona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841//viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182698//soekarno-pXiz_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Film Soekarno di VISION+, Hidupkan Api Perjuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement