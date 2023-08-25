Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Novita Pacar Jeam Kelly Sroyer Bintang Timnas Indonesia U-23, Seorang Dokter Cantik

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:00 WIB
5 Potret Novita Pacar Jeam Kelly Sroyer Bintang Timnas Indonesia U-23, Seorang Dokter Cantik
Novita pacar Jeam Kelly Sroyer (Foto: Instagram/@nvsr_dr)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 sukses melaju ke final Piala AFF U-23 2023 usai menumbangkan Thailand. Nama Jeam Kelly Sroyer menjadi buah bibir pada pertandingan yang digelar di Rayong provincial Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023).

Ini lantaran Jeam Kelly Sroyer menjadi pencetak gol pertama timnas Indonesia U-23 ke gawang Thailand. Anak asuh Shin Tae-yong sendiri sukses menang dengan skor akhir 3-1.

Sosok Jeam Kelly Sroyer pun mengundang penasaran, termasuk kehidupan pribadinya. Perihal asmara, pria kelahiran Biak Papua ini ternyata sudah memiliki kekasih bernama Novita.

Bukan orang sembarangan, pacar Jeam Kelly Sroyer merupakan seorang dokter. Penasaran seperti apa sosoknya?

Berikut potret Novita pacar Jeam Kelly Sroyer yang merupakan seorang dokter cantik, Jumat (25/8/2023).

Seorang dokter gigi

Novita Pacar Jeam Kelly Sroyer

Novita pacar Jeam Kelly Sroyer merupakan seorang dokter gigi. Pada unggahan foto di Instagram pribadinya @nvsr_dr, Novita berpose di ruangan praktek salah satu rumah sakit Jakarta.

Untuk penampilan, Novita memakai masker dan kacamata berpose sembari mengacungkan sign love ala Korea. Meski wajahnya tertutup masker, Novita tetap terlihat cantik bukan?

Cantik dan manis

Novita Pacar Jeam Kelly Sroyer

Berikutnya ada potret Novita saat liburan ke Bogor menikmati keindahan alam. Dia berpose selfie memegang pipi sembari tersenyum manis. Selain manis, Novita juga tampak cantik dengan rambut panjang digerai.

Pose berlatar air terjun

Novita Pacar Jeam Kelly Sroyer

Masih dari lokasi yang sama, Novita berpose dengan latar air terjun yang indah. Dia mengacungkan sign peace ke udara sembari tersenyum manis.

Untuk outfit, Novita memadukan tanktop hitam dengan celana warna senada. Meski gayanya simpel, tetapi Novita tetap terlihat kece dan cantik. Tak heran unggahan fotonya dibanjiri pujian dari netizen yang terpesona.

"Syantik syekali," ujar @put***

"cakep amat siiiikkk," kata @ssc***

"Cantik amat," sambung @lin***

Halaman:
1 2
      
