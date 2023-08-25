Luar Biasa! Aurel Hermansyah Langsung Dibanjiri Lebih dari 3.000 Pesanan di Shopee Live

JAKARTA - Makin gempar! Dari deretan berita artis tanah air yang berlomba-lomba bergabung dan berhasil mendapatkan omzet besar pada sesi live streaming di Shopee Live. Kali ini Aurel Hermansyah yang kerap disapa Mama Nur juga tak kalah mengejutkan.

Padahal baru saja perdana melakukan live streaming di Shopee Live melalui akun tokonya @TokoMamaNur, Mama Nur langsung dibanjiri lebih dari 3.000 pesanan melimpah yang bikin suasana live makin seru.

Dalam unggahan terbaru IG Post @Aurel.Hermansyah, aura kebahagian sebagai pendatang baru di Shopee Live terpancar dengan jelas, sambil mengatakan, “WAAAAAHHH! KAGET LOH AKU!!! MAKASIH BANGET YAAA!! Aduh lucu banget lagi ini Aurel S3 Shopee Live!!

Sobat Shopee thank you banget yaaa! Alhamdulillah.. Di Sesi ShopeeLive perdanaku kemarin malam, kebanjiran order hingga lebih dari 3000 ORDER!!! Mantaaaappp Sobat Shopee!!

Makasih banget yaa, Sobat Shopee! Pokoknya, belanja di ShopeeLive aja!! Mulai jam 8 malam, semuanya Diskon 50 persen!! Bener-bener SE-MU-A! Kapan lagi dapet diskon 50 persen untuk semua produk?!! Makanya yuk cusss belanja di Shopee Live, Semua Diskon 50 persen, Paling Murah di Shopee!”

Foto: Instagram Aurel Hermansyah

Foto: @TokoMamaNur Shopee Live

Bukan Aurel Hermansyah namanya kalau tidak bisa bikin para penggemarnya merasa spesial dan ikut beramai-ramai menyukseskan sesi live shopping di Shopee Live pada 24 Agustus 2023 kemarin.