Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Festival Musik Asian Sound Syndicate, Hadirkan Musisi Hip-Hop Ternama Asia

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:34 WIB
Festival Musik Asian Sound Syndicate, Hadirkan Musisi Hip-Hop Ternama Asia
Foto: Dok Asian Sound Syndicate
A
A
A

Jakarta- Sempat tertunda 2 tahun, festival musik Asian Sound Syndicate siap digelar kembali pada 26-27 Agustus 2023 di West Parking, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dengan mengundang musisi-musisi ternama Asia mulai dari Indonesia, Jepang hingga Korea.

Asian Sound Syndicate adalah festival musik hip-hop dan R&B Asia karya Stellar Events, yang telah menghadirkan banyak musisi hip-hop ternama Asia sejak debut pertamanya pada Tahun 2019.

Hadirnya Asian Sound Syndicate sebagai sebuah cara mempromosikan kekayaan dan keberagaman musik di Asia khususnya musik hip-hop. Menyadari akan keunikan dan keragaman musik yang ada di Asia, Asian Sound Syndicate percaya akan musik hip-hop asia yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini akan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi penikmat musik hip-hop Asia di Indonesia.

Pada bulan Agustus 2023 ini, Asian Sound Syndicate akan hadir kembali secara offline dengan menambah genre baru yaitu K-POP, K-Indie Pop dan J-POP, penambahan genre selain hip-hop dan R&B ini diharapkan dapat dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia.

Asian Sound Syndicate Vol. 2 akan menggandeng sejumlah musisi besar Asia yang banyak digemari oleh anak muda hingga dewasa, mulai dari Korea ada DPR, iKON, B.I, SIK-K, Reddy, Ash Island, Sam Kim, BIG Naughty, Bewhy, Lee Young Ji, Kep1er, H1key, SE SO NEON, Owen & Marv dari Jepang ada Awich, Psychic Fever dan Ballistik Boyz, dari Indonesia ada Tuan Tigabelas & Westwew, Ramengvrl, dan All Good.

Adapun, tiket Asian Sound Syndicate 2023 sudah mulai dijual yang terdiri dari 3 kategori tiket yang bisa dibeli di Tiket.com dan aplikasi ASTRO dengan rentang harga mulai dari Rp900.000 hingga harga Rp4 juta untuk bisa menikmati tambahan sesi soundcheck.

(Karina Asta Widara )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188651//ptfi_serahkan_gedung_pusat_sains_dan_kemitraan_uncen-1xpz_large.jpeg
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188525//pgn_perkuat_infrastruktur_dan_kolaborasi-nyo3_large.jpeg
PGN Perkuat Infrastruktur dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188500//ilustrasi_beli_kendaraan_baru-Ls1J_large.jpg
Baru Beli Kendaraan? Ini Cara Cepat Urus BBNKB di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement