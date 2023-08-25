Festival Musik Asian Sound Syndicate, Hadirkan Musisi Hip-Hop Ternama Asia

Jakarta- Sempat tertunda 2 tahun, festival musik Asian Sound Syndicate siap digelar kembali pada 26-27 Agustus 2023 di West Parking, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dengan mengundang musisi-musisi ternama Asia mulai dari Indonesia, Jepang hingga Korea.

Asian Sound Syndicate adalah festival musik hip-hop dan R&B Asia karya Stellar Events, yang telah menghadirkan banyak musisi hip-hop ternama Asia sejak debut pertamanya pada Tahun 2019.

Hadirnya Asian Sound Syndicate sebagai sebuah cara mempromosikan kekayaan dan keberagaman musik di Asia khususnya musik hip-hop. Menyadari akan keunikan dan keragaman musik yang ada di Asia, Asian Sound Syndicate percaya akan musik hip-hop asia yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini akan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi penikmat musik hip-hop Asia di Indonesia.

Pada bulan Agustus 2023 ini, Asian Sound Syndicate akan hadir kembali secara offline dengan menambah genre baru yaitu K-POP, K-Indie Pop dan J-POP, penambahan genre selain hip-hop dan R&B ini diharapkan dapat dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia.

Asian Sound Syndicate Vol. 2 akan menggandeng sejumlah musisi besar Asia yang banyak digemari oleh anak muda hingga dewasa, mulai dari Korea ada DPR, iKON, B.I, SIK-K, Reddy, Ash Island, Sam Kim, BIG Naughty, Bewhy, Lee Young Ji, Kep1er, H1key, SE SO NEON, Owen & Marv dari Jepang ada Awich, Psychic Fever dan Ballistik Boyz, dari Indonesia ada Tuan Tigabelas & Westwew, Ramengvrl, dan All Good.

Adapun, tiket Asian Sound Syndicate 2023 sudah mulai dijual yang terdiri dari 3 kategori tiket yang bisa dibeli di Tiket.com dan aplikasi ASTRO dengan rentang harga mulai dari Rp900.000 hingga harga Rp4 juta untuk bisa menikmati tambahan sesi soundcheck.

(Karina Asta Widara )