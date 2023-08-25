Amazing! Sarwendah bersama Brand Lokal Tally Sukses Pecahkan Rekor Omzet 75 Kali Lipat di Shopee Live

Jakarta - Kembali terdengar pencapaian bombastis dari dunia live streaming oleh salah satu artis papan atas Indonesia, Sarwendah. Langsung dari gudang brand lokal Tally, Sarwendah melakukan sesi livestream di Shopee Live dan berhasil mencetak pencapaian rekor baru dengan peningkatan omset 75 kali lipat.

Kebahagiaan menyelimuti Sarwendah yang terlihat dari postingan video di akun media sosialnya, dimana ia menyampaikan rekor baru yang dicapai bersama Tally. Dalam video yang di unggah di akun @Sarwendah29, dirinya mengatakan “Woooow… Sobat Shopee! Shopee People! Seneng banget ini aku lagi live dari gudang. Dan kalian bayangin dalam waktu sebentar aja, create order nya udah 3.300 yang bener-bener udah bayar ya sayangku.. ini udah bayar dan masih tetap bertambah lagi terus menerus!! Omset naik berapa.. 75 kali lipat! Bayangin!!! Yeayyy…. keren banget! Ayo langsung ya.. langsung bayar lagi bayar lagi biar tambah naik lagi!”

(Sesi Shopee Live)

Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan yang telah dibangun Sarwendah sebagai salah satu top streamer dengan para penggemar dan followers-nya yang giat menonton sesi live shopping yang ia hadirkan. Sarwendah sebelumnya memang sudah berpengalaman melakukan live shopping di berbagai platform yang berbeda.

Melalui video yang diunggah kemarin di media sosialnya,Sarwendah mengatakan bahwa akhirnya ia memutuskan untuk bergabung ke Shopee Live karena menyadari fitur ini memiliki potensi besar untuk membantu semakin mengembangkan bisnisnya. Sarwendah mengakui bahwa Shopee Live berbeda dengan platform lain yang pernah ia coba karena memberikan trafik, penghasilan, hingga komisi yang sangat menggiurkan. Bahkan menawarkan promo-promo yang fantastis dengan diskon 50% hanya di Shopee Live setiap harinya.

(Capture Post Shopee Live Sarwendah di Kick Off 9.9)

Pada sesi live shopping kali ini, Sarwendah pun menggandeng brand Tally yang bukan dipilihnya secara sembarangan. Siapa bilang merek lokal selalu kalah dengan brand pakaian internasional? Justru kebalikannya. Sebagai brand lokal yang memproduksi pakaian dalam untuk segala kalangan, pada sesi Shopee Live dengan Sarwendah membuktikan Tally menjadi opsi pakaian dalam pilihan masyarakat saat ini dengan pencapaian yang cukup sukses.