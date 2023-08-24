Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Gita Gutawa Terkini, Tak Lagi Penyanyi Kini Sudah Jadi Direktur

Firza Alifia , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |03:02 WIB
7 Potret Gita Gutawa Terkini, Tak Lagi Penyanyi Kini Sudah Jadi Direktur
Gita Gutawa. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Gita Gutawa memang dikenal berkat lagu-lagunya yang disukai masyarakat. Tapi, belakangan ini memang dia sudah tidak terlihat dalam dunia tarik suara bahkan sejak 2014.

Dalam sebuah kesempatan dia pun menyebut tengah fokus pada hal lain, lantaran bernyanyi sudah dilakoni sejak usianya 10 tahun. Ternyata, Gita kini telah menjadi seorang direktur pada sebuah Yayasan Anugerah Musik Indonesia.

Ia juga merupakan putri dari komponis terkenal Erwin Gutawa. Bukan hanya parasnya yang cantik, ia juga sukses di bidang pendidikan dan karirnya.

Lantas seperti apakah potret Gita Gutawa sekarang? Berikut potret Gita Gutawa yang kini telah dewasa dan menjadi seorang direktur yang dilansir dari laman Instagram pribadinya.

Mengutamakan Pendidikan

Gita Gutawa

Tak hanya sukses di dunia tarik suara, Gita juga sukses di dunia pendidikannya. Gita merupakan seorang lulusan University of Birmingham, Inggris dengan jurusan ekonomi. Kemudian ia juga berhasil menempuh pendidikan S2 di London School of Economics and Political Science, LSE Inggris.

Berkolaborasi dengan UNICEF

Gita Gutawa

Gita dikenal dengan kepribadiannya yang mencintai musik dan juga anak-anak. Ia sering melakukan kunjungan pada acara kegitan sosial.

Menjadi Direktur Muda

Gita Gutawa

Setelah berhasil meraih gelar Master di Inggris kini Gita Gutawa disibukkan dengan kegiatan barunya. Ia diangkat menjadi direktur pada sebuah Yayasan Anugerah Musik Indonesia periode 2022-2027.

Halaman:
1 2 3
      
