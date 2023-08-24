Perusahaan Korea Ini Buat Tempat Tidur Pintar, Diklaim Bisa Hilangkan Stres

TIDUR adalah salah satu kegiatan yang tidak boleh dilewatkan oleh manusia. Kurang tidur akan berakibat pada setiap organ-organ manusia, lantaran kita memang butuh istirahat.

Disarankan, orang dewasa memang mendapatkan waktu tidur 7 jam sehari. Tapi, tidak hanya soal kuantitas tidur yang harus diperhatikan melainkan kualitas tidur juga. Oleh karena itu, belakangan ini semakin banyak kasur pintar untuk memonitor kualitas tidur penggunanya.

Perusahaan kesehatan asal Korea Selatan, AIGEM telah membuat tempat tidur futuristik yang memungkinkan penggunanya tidur dengan nyaman dan termonitor. Diberi nama AIGEM-Y300, tempat tidur ini akan hadir dengan dilengkapi banyak sensor.

Sebagaimana dihimpun dari Ubergizmo, AIGEM-Y300 tampak seperti tempat tidur dalam film fiksi ilmiah. Ia idak hanya menawarkan tempat untuk beristirahat tapi juga bisa mengambil tindakan, berpikir, dan bereaksi secara mandiri.

Saat pengguna berbaring, tempat tidur akan mendeteksi postur tubuh dan menyesuaikan diri untuk mencegah terjadinya luka baring yang mengganggu dengan sensor tekanan tubuh yang canggih. Tempat tidur juga akan memantau pola tidur dengan sensor gerakan.

Tidak berhenti di situ, tempat tidur juga dibekali dengan aktuator resonansi akustik yang berguna untuk menghilangkan stres. Jika itu belum cukup, tempat tidur juga dirancang untuk memberikan pijatan yang menenangkan.

Dan bagi mereka yang peduli dengan kesehatan tulang, tempat tidur ini memanfaatkan sinar UV untuk memacu sintesis vitamin D yang penting, yang berperan penting dalam pencegahan osteoporosis.