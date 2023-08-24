Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perusahaan Korea Ini Buat Tempat Tidur Pintar, Diklaim Bisa Hilangkan Stres

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |02:01 WIB
Perusahaan Korea Ini Buat Tempat Tidur Pintar, Diklaim Bisa Hilangkan Stres
A
A
A

TIDUR adalah salah satu kegiatan yang tidak boleh dilewatkan oleh manusia. Kurang tidur akan berakibat pada setiap organ-organ manusia, lantaran kita memang butuh istirahat.

Disarankan, orang dewasa memang mendapatkan waktu tidur 7 jam sehari. Tapi, tidak hanya soal kuantitas tidur yang harus diperhatikan melainkan kualitas tidur juga. Oleh karena itu, belakangan ini semakin banyak kasur pintar untuk memonitor kualitas tidur penggunanya.

Perusahaan kesehatan asal Korea Selatan, AIGEM telah membuat tempat tidur futuristik yang memungkinkan penggunanya tidur dengan nyaman dan termonitor. Diberi nama AIGEM-Y300, tempat tidur ini akan hadir dengan dilengkapi banyak sensor.

Sebagaimana dihimpun dari Ubergizmo, AIGEM-Y300 tampak seperti tempat tidur dalam film fiksi ilmiah. Ia idak hanya menawarkan tempat untuk beristirahat tapi juga bisa mengambil tindakan, berpikir, dan bereaksi secara mandiri.

Saat pengguna berbaring, tempat tidur akan mendeteksi postur tubuh dan menyesuaikan diri untuk mencegah terjadinya luka baring yang mengganggu dengan sensor tekanan tubuh yang canggih. Tempat tidur juga akan memantau pola tidur dengan sensor gerakan.

Tidak berhenti di situ, tempat tidur juga dibekali dengan aktuator resonansi akustik yang berguna untuk menghilangkan stres. Jika itu belum cukup, tempat tidur juga dirancang untuk memberikan pijatan yang menenangkan.

Dan bagi mereka yang peduli dengan kesehatan tulang, tempat tidur ini memanfaatkan sinar UV untuk memacu sintesis vitamin D yang penting, yang berperan penting dalam pencegahan osteoporosis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/612/2960018/tips-memilih-kasur-sesuai-kebutuhan-cek-ukuran-dan-kenyamanannya-BHywJHRF9Y.jpg
Tips Memilih Kasur Sesuai Kebutuhan, Cek Ukuran dan Kenyamanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/612/2950036/awas-salah-membersihkan-bedcover-ini-4-tipsnya-yang-benar-loh-APuxG6x08X.jpg
Awas Salah Membersihkan Bedcover, Ini 4 Tipsnya yang Benar Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/17/612/2411257/viral-anak-belikan-kasur-kiropraktik-untuk-orangtua-ketahui-manfaatnya-h8BiM8UC4d.jpg
Viral Anak Belikan Kasur Kiropraktik untuk Orangtua, Ketahui Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/17/612/2363647/kasur-mahal-milik-nia-ramadhani-hingga-rafi-ahmad-ada-yang-harganya-rp1-miliar-ZFUUTmVGrU.jpg
Kasur Mahal Milik Nia Ramadhani hingga Rafi Ahmad, Ada yang Harganya Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/29/612/2221755/kasur-bau-keringat-dan-lembap-atasi-dengan-trik-ini-beVE4SmhpK.jpg
Kasur Bau Keringat dan Lembap? Atasi dengan Trik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/21/196/2202779/dijahit-tangan-tanpa-mesin-kasur-ini-dijual-seharga-rp6-1-miliar-xvrLoPfVSF.jpg
Dijahit Tangan Tanpa Mesin, Kasur Ini Dijual Seharga Rp6,1 Miliar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement