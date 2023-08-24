Viral Seorang Ibu Pindahkan Singa dengan Cara Digendong, Hewan Buas Pun Takut sama Emak-Emak

BARU-BARU ini netizen dihebohkan dengan aksi emak-emak gendong singa. Momen ini sangat langka karena emak-emak tersebut terlihat dengan santainya menggendong salah satu hewan yang dikenal ganas di alam liar itu.

Emak-emak ini pun banyak mendapat perhatian dari warganet. Aksi tersebut terlihat dari video yang dibagikan pada akun X @sosmedkeras.

Terlihat pada video tersebut seorang emak-emak yang mengenakan pakaian hitam sedang berjalan di sebuah jalan dekat pemukiman warga. Yang menjadi sorotan yaitu emak-emak ini berjalan tidak sendirian melainkan sambil menggendong seekor singa yang lumayan besar.

Emak-emak itu terlihat kewalahan sambil tetap jalan menggendong singa tersebut. Singa itu memberontak seperti anak kecil yang tak mau digendong sambil melambaikan tangannya.

Ia juga terdengar mengaung-ngaung seperti protes saat digendong. Tak lama, singa itupun berhasil lepas dari gendongan emak-emak pemberani itu.

Momen unik ini telah dilihat sebanyak 1.7 juta orang. Selain itu juga banyak mendapatkan berbagai komentar netizen.