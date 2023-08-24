Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Polusi Udara Menggila, Terapkan Jurus Ini Biar Nggak Teler Asap!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:25 WIB
Polusi Udara Menggila, Terapkan Jurus Ini Biar Nggak Teler Asap!
Promo Produk Vinero di AladinMall (Foto: Dok)
A
A
A

Belakangan ini, Jakarta berada di urutan ke-3 dunia dengan kualitas udara buruk. Akibatnya, banyak yang mengeluhkan berbagai penyakit seperti sinusitis yang kambuh, hingga batuk-batuk.

Hal tersebut dikarenakan polusi udara terdiri dari partikel-partikel kecil yang terdiri dari berbagai zat kimia berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel PM2,5 yang sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam paru-paru kita.

Efek jangka panjang dari paparan terus-menerus terhadap polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, bahkan kanker paru-paru. Nah loh, gimana caranya biar paru-paru kita nggak semakin frustasi sama polusi?

Makanya, simak deh, senjata-senjata jitu dari Vinero Indonesia buat ngelawan polusi udara di sekitar kita! Bingung beli produknya di mana? Tenang, ada AladinMall yang siap memberikan harga coret super hemat sekaligus gratis ongkir tanpa batas!

Deretan Produk Vinero untuk Menangkal Polusi Udara

1. Vinero Vale Air Purifier

      
