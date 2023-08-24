Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Ciri-Ciri Rumah Diganggu Jin, Mulai dari Bayangan Tak Biasa hingga Lampu Berkedip-kedip

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:00 WIB
7 Ciri-Ciri Rumah Diganggu Jin, Mulai dari Bayangan Tak Biasa hingga Lampu Berkedip-kedip
Ciri-Ciri Rumah Diganggu Jin (Foto Ilustrasi: Live Science)
A
A
A

PERNAH merasa rumah diganggu jin? Ciri-ciri rumah diganggu jin atau hantu akan dibahas dalam artikel ini. Simak ulasannya. 

Aktivitas paranormal di dalam rumah atau benda bergerak, suara-suara aneh, titik-titik dingin, atau penampakan penampakan - adalah peristiwa atau pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum sains atau disiplin ilmu duniawi lainnya. Orang biasanya beralih ke hantu, poltergeist, energi, kekuatan, atau kekuatan yang tidak diketahui untuk menjelaskan aktivitas supernatural.

Jika Anda mengalami kejadian-kejadian menakutkan ini, rumah Anda mungkin berhantu. Namun, pemburu hantu yang baik akan selalu berhati-hati. Apa yang mungkin terasa seperti aktivitas paranormal klasik atau tanda-tanda rumah berhantu sering kali dapat dijelaskan dengan logika.

Lantas bagaimana ciri – ciri rumah yang kerap diganggu jin atau aktivitas supranatural. Dilansir dari Rockethome.com pada Senin (21/8/2023). Berikut 7 ciri-ciri rumah diganggu jin.

1. Suara Misterius

Ciri-Ciri Rumah Diganggu Jin

Bunyi ketukan atau dentuman dan langkah-langkah atau suara-suara yang tidak dapat dijelaskan sering diyakini sebagai tanda bahwa roh mencoba untuk menarik perhatian Anda. Ini juga bisa menjadi hasil dari peristiwa hantuan residu, di mana roh mengulangi tindakan dari kehidupan masa lalunya.

2. Spot Dingin

"Teorinya adalah bahwa roh dapat mengubah suhu lingkungan," kata Todd Bonner, salah satu pendiri Detroit Paranormal Expeditions, sebuah tim berbasis di Michigan yang melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap laporan hantuan di seluruh negara. "Ketika kita merasakan tempat-tempat yang dingin, itu bisa mengindikasikan aktivitas paranormal."

3. Bayangan atau Pemandangan yang Tidak Biasa

Ciri-Ciri Rumah Diganggu Jin

Paranormal Todd mengatakan sebuah kilatan cahaya, bayangan yang mengancam, atau bola-bola cahaya yang melayang sering diyakini sebagai manifestasi roh yang muncul di depan mata.

4. Bau Aneh

Bau-bauan yang tidak dapat dijelaskan seperti belerang, tembakau, atau parfum dikatakan sebagai tanda kehadiran spiritual. "Terkadang hantu dapat mengeluarkan aroma dari kehidupan masa lalu mereka," menurut Todd. "Kami pernah menghadapi kasus di mana kakek merokok pipa. Kami benar-benar bisa mencium aroma tembakau. Ini sangat jarang terjadi, tetapi memang bisa terjadi."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/04/612/2372038/bikin-merinding-ini-jenis-jenis-hantu-yang-ditakuti-di-amerika-serikat-t8gjcXnVf6.jpg
Bikin Merinding, Ini Jenis-Jenis Hantu yang Ditakuti di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/04/612/2193967/kocak-pocong-takut-takuti-warga-malaysia-yang-keluar-rumah-saat-lockdown-ini-penampakannya-sr2qzuhTSL.jpg
Kocak! "Pocong" Takut-takuti Warga Malaysia yang Keluar Rumah saat Lockdown, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/21/612/2119781/viral-bayi-tertangkap-kamera-tidur-dengan-hantu-begini-faktanya-6ff3RXd2Fe.jpg
Viral Bayi Tertangkap Kamera Tidur dengan Hantu, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/15/612/2117266/agensi-ini-tawarkan-rumah-dengan-fasilitas-pendeteksi-hantu-65Ru8QBMya.jpg
Agensi Ini Tawarkan Rumah dengan Fasilitas Pendeteksi Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/25/406/2096489/6-hotel-menyeramkan-sprei-ditarik-paksa-hingga-penampakan-makhluk-gaib-KKsvVRVSTj.JPG
6 Hotel Menyeramkan, Sprei Ditarik Paksa hingga Penampakan Makhluk Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/05/612/2087697/mati-lampu-hantu-di-rumah-perempuan-ini-menampakkan-wujudnya-fotonya-viral-gFW8zMNkJp.jpg
Mati Lampu, Hantu di Rumah Perempuan Ini Menampakkan Wujudnya, Fotonya Viral!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement