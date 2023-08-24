7 Ciri-Ciri Rumah Diganggu Jin, Mulai dari Bayangan Tak Biasa hingga Lampu Berkedip-kedip

PERNAH merasa rumah diganggu jin? Ciri-ciri rumah diganggu jin atau hantu akan dibahas dalam artikel ini. Simak ulasannya.

Aktivitas paranormal di dalam rumah atau benda bergerak, suara-suara aneh, titik-titik dingin, atau penampakan penampakan - adalah peristiwa atau pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum sains atau disiplin ilmu duniawi lainnya. Orang biasanya beralih ke hantu, poltergeist, energi, kekuatan, atau kekuatan yang tidak diketahui untuk menjelaskan aktivitas supernatural.

Jika Anda mengalami kejadian-kejadian menakutkan ini, rumah Anda mungkin berhantu. Namun, pemburu hantu yang baik akan selalu berhati-hati. Apa yang mungkin terasa seperti aktivitas paranormal klasik atau tanda-tanda rumah berhantu sering kali dapat dijelaskan dengan logika.

Lantas bagaimana ciri – ciri rumah yang kerap diganggu jin atau aktivitas supranatural. Dilansir dari Rockethome.com pada Senin (21/8/2023). Berikut 7 ciri-ciri rumah diganggu jin.

1. Suara Misterius





Bunyi ketukan atau dentuman dan langkah-langkah atau suara-suara yang tidak dapat dijelaskan sering diyakini sebagai tanda bahwa roh mencoba untuk menarik perhatian Anda. Ini juga bisa menjadi hasil dari peristiwa hantuan residu, di mana roh mengulangi tindakan dari kehidupan masa lalunya.

2. Spot Dingin

"Teorinya adalah bahwa roh dapat mengubah suhu lingkungan," kata Todd Bonner, salah satu pendiri Detroit Paranormal Expeditions, sebuah tim berbasis di Michigan yang melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap laporan hantuan di seluruh negara. "Ketika kita merasakan tempat-tempat yang dingin, itu bisa mengindikasikan aktivitas paranormal."

3. Bayangan atau Pemandangan yang Tidak Biasa

Paranormal Todd mengatakan sebuah kilatan cahaya, bayangan yang mengancam, atau bola-bola cahaya yang melayang sering diyakini sebagai manifestasi roh yang muncul di depan mata.

4. Bau Aneh

Bau-bauan yang tidak dapat dijelaskan seperti belerang, tembakau, atau parfum dikatakan sebagai tanda kehadiran spiritual. "Terkadang hantu dapat mengeluarkan aroma dari kehidupan masa lalu mereka," menurut Todd. "Kami pernah menghadapi kasus di mana kakek merokok pipa. Kami benar-benar bisa mencium aroma tembakau. Ini sangat jarang terjadi, tetapi memang bisa terjadi."