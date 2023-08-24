Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Cetak Kartu Nikah Digital, Mudah Gak Pakai Ribet Ternyata

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:30 WIB
Cara Cetak Kartu Nikah Digital, Mudah Gak Pakai Ribet Ternyata
Cara Cetak Kartu Nikah Digital, (Foto: Kemenag RI)
A
A
A

CARA Cetak Kartu Nikah Digital, informasinya akan dipaparkan melalui artikel ini. Sehingga bisa jadi informasi yang bermanfaat bagi para calon pengantin atau pasangan suami istri yang ingin mencetak kartu nikah digital.

Pertama-tama, harus diketahui dulu bahwasanya kartu nikah berbeda dengan buku nikah. Kartu nikah merupakan suatu dokumen tambahan buku nikah, tujuannya untuk administrasi atau pencatatan validasi pernikahan agar lebih efisien dan mudah dibawa ke mana pun. 

Pada mulanya kartu nikah ini berbentuk fisik, namun dengan kemajuan teknologi, akhirnya diciptakannya kartu nikah digital oleh pemerintah pada Agustus 2021. Menghimpun berbagai sumber, Kamis (24/8/2023) bagi pasangan yang ingin mencetak kartu nikah digital, baik bagi pasangan baru atau pasangan yang sudah lama bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Wajib mengisi pendaftaran melalui laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia https://simkah.kemenag.go.id/

2. Lanjut dengan melengkapi formulir tersebut dengan mengisi data-data pribadi yang harus diisi dengan sebenar-benarnya.

3. Setelah melalui tahapan tersebut, kartu nikah digital akan dikirim melalui email dan nomor telepon.

(Cara Cetak Kartu Nikah Digital, Foto: Ist) 


4. Klik tautan yang dikirim untuk mengunduh kartu nikah digital yang siap untuk dicetak. Sangat gampang bukan?

 BACA JUGA:

(Cara Cetak Kartu Nikah Digital, Foto: Kemenag RI) 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/612/2908891/cara-membuat-perjanjian-pra-nikah-beserta-hal-yang-diatur-di-dalamnya-NANtif2Lqn.jpg
Cara Membuat Perjanjian Pra Nikah Beserta Hal yang Diatur di dalamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/614/3184613//sholat-hLb1_large.jpg
Suami Tak Sholat, Istri Boleh Nasihati?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/612/3168685//viral-DOMb_large.jpg
Viral Pasangan Suami Istri Wisuda S2 Bareng, Begini Kisahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/330/3167150//talak-EyKF_large.jpg
Syarat dan Ketentuan Talak Ta‘liq dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/612/3102454//azizah_salsha_dan_pratama_arhan-xGK3_large.jpg
5 Potret Azizah Salsha dan Pratama Arhan di Thailand, Ternyata Tanda Tangan Kontrak ke Bangkok United 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/612/3100470//thariq_dan_aaliyah-bdCm_large.jpg
Potret Aaliyah dan Thariq Malam Tahun Baru di Jepang, Berdoa 2025 Dijauhkan dari Adu Domba
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement