Ramalan Zodiak 25 Agustus: Capricorn Jangan Terlalu Banyak Aktivitas, Pisces Coba Kompromi

BAGAIMANA dengan peruntungan tanda zodiak Anda menjelang akhir pekan ini? Mengutip New York Times, berikut ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius serta Pisces dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Capricorn: Para Capricorn sedang semangat mendorong diri sendiri untuk memperluas horizon kehidupan yang baru dan itu adalah hal yang baik. Namun jangan melakukan terlalu banyak hal dalam beberapa minggu ke depan, bisa bikin diri sendiri lelah secara fisik dan mental.

2. Aquarius: Perubahan akan terjadi secara besar-besaran dan cepat dalam sebulan ke depan. Pastikan diri siap akan hal tersebut, diramalkan satu hal yang pasti akan berubah adalah sikap diri melihat hal-hal materi seperti menghasilkan uang dan karir.

3. Pisces: Hari ini ada sesuatu yang berlawanan dengan keinginan diri, dan ini diramalkan bisa terjadi selama beberapa minggu ke depan. Solusinya, kompromi adalah suatu keharusan. Coba kompromikan dengan pihak-pihak yang terlibat, agar semua target bisa tercapai.

(Rizky Pradita Ananda)