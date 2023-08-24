Ramalan Zodiak 25 Agustus: Libra Jangan Ikut-ikutan Orang Lain, Sagitarius Kabar Baik untuk Karir

PENASARAN bagaimana penerawangan peruntungan tanda zodiak Anda menjelang akhir pekan ini? Mengutip New York Times, berikut ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Libra: Tak perlu ikut-ikutan menurunkan standar diri sendiri hanya untuk ikut-ikut orang lain. Justru, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperlihatkan kualitas apa yang diri Anda punya dan membuat dunia tahu bahwa Anda adalah orang yang berkelas.

2. Scorpio: Ada orang-orang yang takut Anda mencoba sesuatu yang berbeda lalu berhasil. Tak perlu diambil pusing apalagi sampai membuat diri Anda jadi mundur, lakukan saja semua usaha maksimal yang bisa dilakukan ditunjang dengan kepercayaan diri Anda yang besar.

3. Sagitarius: Aktivitas kosmik di bidang karir para Sagitarius memuluskan jalan Anda menuju kesuksesan, tetapi waspada pada suatu waktu Anda mungkin harus menjual diri mempromosikan diri sendiri kepada orang-orang yang memiliki wewenang dan otoritas.

BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)