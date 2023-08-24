Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 25 Agustus: Cancer Pilih yang Terbaik untuk Diri Sendiri, Virgo Nasib Baik Mulai Terlihat

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 25 Agustus: Cancer Pilih yang Terbaik untuk Diri Sendiri, Virgo Nasib Baik Mulai Terlihat
Ilustrasi Zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
A
A
A

APA kata peruntungan tanda zodiak Anda menjelang akhir pekan ini? Mengutip New York Times, berikut ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Cancer : Penting bagi para Cancer untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri hari ini, bukan yang terbaik untuk orang lain. Tidak apa-apa jika ini artinya harus mengecewakan seseorang yang mengharapkan bantuan dari Anda.

2. Leo: Jangan kerap berpikiran negatif, termasuk soal keuangan. Anda akan menyadari bahwa sebetulnya kekhawatiran yang muncul adalah tanpa alasan yang jelas. Meski demikian, memang para Leo tetap harus memperhatikan pengeluarannya selama beberapa hari ke depan.

3. Virgo: Fase positif kini telah dimulai untuk para Virgo, tak heran nasib baik mulai terlihat untuk para pemilik tanda zodiak ini. Segala sesuatu yang selama ini diusahakan, mulai bisa diperoleh sedikit demi sedikit.

(Rizky Pradita Ananda)

      
