Ramalan Zodiak 25 Agustus: Aries Utamakan Kesejahteraan Diri, Gemini Jangan Bikin Janji

BAGAIMANA dengan peruntungan tanda zodiak Anda menjelang akhir pekan ini? Mengutip New York Times, berikut ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan juga Gemini dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Jumat ini tak usah pusing dengan banyak urusan, Anda harus mengutamakan kesejahteraan diri sendiri dan menghindari aktivitas apa pun yang bisa merugikan diri secara fisik atau emosional.

2. Taurus: Semuanya akan mulai berjalan baik bagi para Taurus hari ini, sesuatu yang awalnya tampak tidak mungkin terjadi di belakangan ini akhirnya mulai terwujud dimulai di hari ini. Masa-masa indah akhirnya hadir untuk para Taurus.

3. Gemini: Jelang akhir pekan ini, ada kabar baik bagi orang-orang Gemini. Emua gejolak emosional yang muncul dalam beberapa minggu terakhir akhirnya menghilang. Hari ini juga disarankan harus menolak membuat janji yang mungkin tidak dapat Anda penuhi.

(Rizky Pradita Ananda)