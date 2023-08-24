Apa Itu Green Lifestyle? Simak Pengertian, Jenis dan Penerapannya

APA itu green lifestyle menarik untuk diulas dalam artikel berikut. Pengertian green lifestyle, yakni istilah yang sering terdengar di era moderen ini. Banyak kalangan selebritis dan juga influencer media sosial (medsos) yang mengkampanyekan dan juga menerapkan green lifestyle sebagai gerakan pelestarian alam yang mulai rusak karena ulah manusia.

Lantas, apa itu green lifestyle? Mari simak pengertian green lifestyle, jenis green lifestyle dan cara penerapan green lifestyle, yang dikutip dari berbagai sumber pada Senin (21/8/2023).

Pengertian Green Lifestyle

(Apa itu green lifestyle, Foto: Timesofindia)

Green lifestyle merupakan gaya hidup ramah lingkungan yang lebih memperhatikan kelestarian alam. Green lifestyle mengajak manusia untuk lebih sadar lingkungan dengan menekan seminimal mungkin penggunaan sumber daya alam (SDA) dan juga harta pribadi untuk mengurangi polusi dan volume sampah yang dibuang.

Dengan demikian, pelaku green lifestyle akan mengubah moda transportasi dari yang menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum atau berjalan kaki, mengubah penggunaan energi, bahkan mengurangi konsumsi makanan dan memilih apa yang akan kita beli dalam rangka mengurangi polusi.

Jenis Green Lifestyle

Dari green lifestyle, ada beberapa konsep go green dalam berbagai lini kehidupan, berikut adalah beberapa jenis green lifestyle.

1. Green Economy

Green economy atau ekonomi hijau berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau bahkan tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam (SDA) dan berkeadilan sosial

2. Green Industry

(Apa itu green lifestyle, Foto: Timesofindia)

Green industry atau industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Green Shopping

Green shopping atau kebiasaan berbelanja ramah lingkungan adalah membeli dengan cermat dan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan atas apa yang kita beli. Sehingga, berbelanja dengan sangat cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan sekaligus efek produk yang kita beli terhadap lingkungan.

4. Green Energy

Green energy atau energi hijau merupakan energi yang bersumber dari alam tapi bukan energi fosil. Energi hijau merupakan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) yang tidak pernah habis. Green energy juga bisa diartikan sebagai energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan.