Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Supir Ambulans Satset Antar Pasien ke IGD, Masih Berkebaya Pink untuk Karnaval

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |13:30 WIB
Viral Supir Ambulans Satset Antar Pasien ke IGD, Masih Berkebaya Pink untuk Karnaval
Supir ambulans viral, (Foto: TikTok @Zulfikarfa_)
A
A
A

KEJADIAN yang dialami seorang petugas supir ambulans di Sragen baru-baru ini bikin para netizen geleng-geleng kepala sekaligus mengundang gelak tawa. Sang petugas ambulans diketahui viral karena dedikasinya terhadap panggilan tugas mendadak.

Dari video TikTok viral  yang diunggah oleh akun @Zulfikarfa_, yang sudah mendapat kurang lebih 6 juta kali penayangan dan lebih dari 400 ribu likes tersebut, sang supir ambulans di Gemolong, Sragen tersebut ternyata sebelum diberikan tugas dadakan, sopir ambulans di Gemolong, Sragen ini tengah mengikuti acara karnaval perayaan 17 Agustus.

Seperti kemeriahan karnaval pada umumnya, para peserta memakai aneka kostum yang menarik perhatian. Begitu pula sang supir, yang kala itu mengenakan set kebaya lengkap warna pink mencolok bahkan lengkap dengan kain Batik serta rambut yang disanggul dan juga makeup khas karnaval di wajahnya.

 BACA JUGA:

Ketika sedang asyik menikmati acara karnaval, tiba-tiba mendapatkan panggilan tugas untuk mengantarkan pasien darurat ke rumah sakit.

 BACA JUGA:

"Apa pun keadaannya, jika itu emergency kita siap menjalankan tugas," tulis Zulfikar, dikutip pada Kamis (24/8/2023).

(Foto: Tangkapan layar TikTok @Zulfikarfa_) 

Dari kejauhan Zulfikar mulai merekam mobil yang dikendarai oleh teman sesama supir ambulans. Tawa pria itu tak bisa lagi dikontrol ketika mobil semakin mendekat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement