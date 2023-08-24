Viral Supir Ambulans Satset Antar Pasien ke IGD, Masih Berkebaya Pink untuk Karnaval

KEJADIAN yang dialami seorang petugas supir ambulans di Sragen baru-baru ini bikin para netizen geleng-geleng kepala sekaligus mengundang gelak tawa. Sang petugas ambulans diketahui viral karena dedikasinya terhadap panggilan tugas mendadak.

Dari video TikTok viral yang diunggah oleh akun @Zulfikarfa_, yang sudah mendapat kurang lebih 6 juta kali penayangan dan lebih dari 400 ribu likes tersebut, sang supir ambulans di Gemolong, Sragen tersebut ternyata sebelum diberikan tugas dadakan, sopir ambulans di Gemolong, Sragen ini tengah mengikuti acara karnaval perayaan 17 Agustus.

Seperti kemeriahan karnaval pada umumnya, para peserta memakai aneka kostum yang menarik perhatian. Begitu pula sang supir, yang kala itu mengenakan set kebaya lengkap warna pink mencolok bahkan lengkap dengan kain Batik serta rambut yang disanggul dan juga makeup khas karnaval di wajahnya.

Ketika sedang asyik menikmati acara karnaval, tiba-tiba mendapatkan panggilan tugas untuk mengantarkan pasien darurat ke rumah sakit.

"Apa pun keadaannya, jika itu emergency kita siap menjalankan tugas," tulis Zulfikar, dikutip pada Kamis (24/8/2023).

Dari kejauhan Zulfikar mulai merekam mobil yang dikendarai oleh teman sesama supir ambulans. Tawa pria itu tak bisa lagi dikontrol ketika mobil semakin mendekat.