Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Rawr dalam Bahasa Gaul, Ternyata Ada Dua Versi

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:03 WIB
Arti Kata Rawr dalam Bahasa Gaul, Ternyata Ada Dua Versi
Arti kata rawr dalam bahasa gaul (Foto: Timesofindia)
A
A
A

ARTI kata rawr menarik untuk diulas. Mungkin kamu sering mendengar atau membaca pesan rawr dari media sosial (medsos), rawr terdengar seperti bunyi dari dinosaurus atau hewan buas pemakan daging kebanyakan.

Lantas, apa sebenarnya arti kata rawr dalam bahasa gaul? Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata rawr dalam bahasa gaul yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023).

Arti Kata Rawr dalam Bahasa Gaul

(Arti Kata Rawr dalam Bahasa Gaul, Foto: Timesofindia)

Mengutip laman YourDictionary, rawr termasuk kata onomatope yakni kata atau kumpulan kata yang menirukan bunyi dari sumber yang digambarkannya. Rawr juga merupakan bahasa slang atau bahasa gaul yang populer digunakan di internet dan layanan pesan.

Ternyata, rawr memiliki arti yang positif lho. Rawr adalah ekspresi dari apresiasi yang tinggi, sebuah auman yang menunjukkan kebahagiaan, dan seringkali digunakan untuk menunjukkan ketertarikan seksual. Contohnya seperti "Sayang.. rawr.." atau biasanya hanya digunakan "rawr.." saja.

Namun, banyak juga netizen dan juga orang pada umumnya yang menggunakan kata "rawr" ini dengan tujuan menyatakan perasaan atau sebagai kata ganti I love you atau aku cinta kamu.

Bahkan, ada juga yang mengatakan "rawr" sebagai sebuah ekspresi terima kasih kepada lawan bicaranya atas sesuatu.

Rawr juga memiliki versi penyebutan lain lho, seperti misalnya "grrawr" yang artinya tidak beda jauh, yakni aku sangat menyukaimu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896679/arti-kata-ara-ara-dalam-bahasa-gaul-qHgxox5VT3.jpg
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894719/arti-kata-sasimo-dalam-bahasa-gaul-ternyata-konotasinya-negatif-Eb5rBxnxNh.jpg
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890715/apa-arti-kata-pick-me-dalam-bahasa-gaul-ramai-di-media-sosial-4DjJnFpCMk.jpg
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement