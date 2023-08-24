Arti Kata Rawr dalam Bahasa Gaul, Ternyata Ada Dua Versi

ARTI kata rawr menarik untuk diulas. Mungkin kamu sering mendengar atau membaca pesan rawr dari media sosial (medsos), rawr terdengar seperti bunyi dari dinosaurus atau hewan buas pemakan daging kebanyakan.

Lantas, apa sebenarnya arti kata rawr dalam bahasa gaul? Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata rawr dalam bahasa gaul yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023).

(Arti Kata Rawr dalam Bahasa Gaul, Foto: Timesofindia)

Mengutip laman YourDictionary, rawr termasuk kata onomatope yakni kata atau kumpulan kata yang menirukan bunyi dari sumber yang digambarkannya. Rawr juga merupakan bahasa slang atau bahasa gaul yang populer digunakan di internet dan layanan pesan.

Ternyata, rawr memiliki arti yang positif lho. Rawr adalah ekspresi dari apresiasi yang tinggi, sebuah auman yang menunjukkan kebahagiaan, dan seringkali digunakan untuk menunjukkan ketertarikan seksual. Contohnya seperti "Sayang.. rawr.." atau biasanya hanya digunakan "rawr.." saja.

Namun, banyak juga netizen dan juga orang pada umumnya yang menggunakan kata "rawr" ini dengan tujuan menyatakan perasaan atau sebagai kata ganti I love you atau aku cinta kamu.

Bahkan, ada juga yang mengatakan "rawr" sebagai sebuah ekspresi terima kasih kepada lawan bicaranya atas sesuatu.

Rawr juga memiliki versi penyebutan lain lho, seperti misalnya "grrawr" yang artinya tidak beda jauh, yakni aku sangat menyukaimu.