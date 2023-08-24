Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Habib Umar Bin Hafidz, Nomor 4 Senang Me Time di Taman

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:19 WIB
5 Potret Habib Umar Bin Hafidz, Nomor 4 Senang <i>Me Time</i> di Taman
Potret Habib Umar Bin Hafidz (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Habib Umar Bin Hafidz menarik untuk disimak. Apalagi Habib Umar diketahui memiliki garis keturunan khusus Nabi Muhammad SAW.

Dia pun juga merupakan pendiri pondok pesantren Darul Mustafa dan banyak sekolah Islam lainnya di Yaman. Hal ini membuat orang penasaran seperti apa sosok Habib Umar Bin Hafidz yang banyak menginspirasi.

Berikut potret Habib Umar dalam akun instagramnya @habibumar_indonesia:

1. Selalu Pakai Serban Kepala Imamah

Habib

Ada gaya khas yang selalu dikenakan oleh Habib Bin Hafidz yakni penggunaan penutup kepala. Bukan peci, pendiri pesantren Darul Mustafa ini memilih menggunakan serban yang dililitkan ke kepala atau biasa juga disebut dengan imamah.

Hal itu terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Habib Umar Bin Hafidz baik mengunjungi pesantrennya atau kegiatan sehari-harinya.

Halaman:
1 2 3
      
