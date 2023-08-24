Advertisement
BEAUTY

Mau Kulit Mulus dan Glowing bak Barbie, Coba Rutin Konsumsi 5 Makanan Ini

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:30 WIB
Mau Kulit Mulus dan <i>Glowing</i> bak Barbie, Coba Rutin Konsumsi 5 Makanan Ini
Makanan sehat untuk kulit mulus bak Barbie, (Foto: Warner Bros)
SIAPA sih perempuan yang tak ingin punya kulit sehat, glowing, dan mulus bak kulit Barbie yang terkenal sebagai standar kecantikan kaum Hawa.

Namun, seiring bertambahnya usia, banyak masalah kulit datang mulai dari kulit kusam, flek hitam, hingga elastisitas kulit jadi semakin mengendur. Mulai karena paparan sinar matahari, kurangnya olahraga, terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji, hingga stres.

Selain dirawat dari luar dengan memakai berbagai produk skincare yang tepat dan melakukan perawatan. Perawatan kulit dari dalam juga sama pentingnya, yakni dengan mengonsumsi makanan yang tepat dan bermanfaat untuk kulit? Berikut di lima di antaranya, sebagaimana dilansir Times of India, Kamis (24/8/2023(

1. Buah-buahan beri: Blueberry, blackberry, cranberry, hingga stroberi menggandung antioksida yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh akibat radikal bebas. Buah-buahan beri di dalamnya mengandung vitamin A dan C yang membantu memperbaiki kolagen dalam tubuh dan kulit wajah.

(Foto: MedicalNewsToday) 

2. Wortel: Bukan hanya sehat untuk mata, tapi makan wortel juga bermanfaat untuk kulit wajah. Sebab wortel kaya akan kandungan vitamin dan nutrisi mulai dari vitamin A dan vitamin lainnya, yang mana semua kandungan ini bisa sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit.

Wortel yang dikonsumsi secara rutin baik dengan bentuk jus atau sayuran, bisa menyehatkan kulit.

