HOME WOMEN BEAUTY

Menilik Benang Merah antara Stres dan Jerawat, Ada Pengaruhnya?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |10:30 WIB
Menilik Benang Merah antara Stres dan Jerawat, Ada Pengaruhnya?
Pengaruh stres dan jerawat, (Foto: Instagram @yasminnapper)
A
A
A

LEWAT akun Instagram miliknya, belum lama ini aktris cantik Yasmin Napper dengan percaya diri menunjukan wajahnya yang berjerawat.

Lewat foto tersebut, ia ingin para pejuang jerawat seperti dirinya tak berkecil hati, minder apalagi sampai menyalahkan diri sendiri dan tetap mencintai diri mereka. Tidak lupa juga, binta film Satria : Gatot Kaca ini pun memberikan semangat dan sedikit tips dalam menghadapi jerawat yang seringkali dianggap menganggu.

"Ingat ya ini bukan salahmu. Sabar, don't stress, stay healthy dan yang paling penting jangan lupa jaga skin barrier yah!!," kata Yasmin Napper dikutip dari akun @yasminnapper, Kamis (24/8/2023)

(Foto: Instagram @yasminnapper) 

Ya, salah satu pesan Yasmin adalah tidak stress ketika wajah mulai diserang jerawat. Tapi, sebenarnya benarkah ada hubungan antara jerawat dan stres? Melansir Healthline, stres tidak bisa langsung menyebabkan kulit seseorang jadi berjerawat. Namun, bukan berarti keduanya tidak berhubungan.

