HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Tangan Sering Berkeringat?

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:38 WIB
Kenapa Tangan Sering Berkeringat?
Tangan berkeringat. (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA tangan sering berkeringat? berikut gejala, penyebab dan cara mengatasinya perlu diketahui. Walalupun sebenarnya mengalami keringat berlebih pada tangan bukanlah kondisi yang asing lagi.

Apalagi keringat yang berlebih pada tangan atau yang dikenal dengan hiperhidrosis, ini biasanya terjadi pada kaki,tangan, dan ketiak.

tangan berkeringat 

Masalah keringat berlebih (hiperhidrosis) ini tentu saja menimbulkan rasa tidak percaya diri dan tidak nyaman. Hal ini tentu saja membuat kamu kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari hari.

Penasaran kenapa tangan sering berkeringat? apa penyebab dan cara mengatasinya?

 

Penyebab Tangan Sering Berkeringat,

Meskipun hal ini wajar terjadi tapi jika mengalami keringat secara berlebihan itu patut diwaspadai. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah sebagai berikut.

 

1. Diabetes

Hal yang pertama adalah diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan ganguan pada saraf untuk mengontrol keringat.

2. Gangguan Kecemasan

Hiperhidrosis dapat menjadi gejala dari gangguan cemas. Maka sudah tak heran lagi jika telapak tangan berkeringat bisa jadi itu karena menderita gangguan kecemasan.

 

3. Genetik

Terdapat hubungan antara hiperhidrosis dan faktor genetik.Hal tersebut mempengaruhi anak untuk menderita hiperhidrosis karena terdapat gen yang diturunkan oleh orang tua.

4. Gangguan Tiroid

Jika kamu mengalami keringat yang berlebih disertai dengan berdebar bisa jadi itu karena tingginya kadar hormon tiroid yang dapat menyebabkan tangan berkeringat.

Cara Mengatasinya,

1. Melakukan Relaksasi

Jika keringet berlebih disebebkan oleh psikis atau kecemasan sebaiknya anda melakukan relaksasi dengan rutin. Kamu dapat melakukan tarik nafas yang panjang, meditasi, yoga atau dengan mendengarkan musik.

2. Suntik Botox

Suntik botox dapat membantu mengurangi produksi keringat yang berlebih. Keringat akan berkurang 5 hari setelah penyuntikan. Dan efek ini dapat dirasakan selama 4 bulan.

Halaman:
1 2
      
