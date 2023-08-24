Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Air Purifier Vs Tanaman Hias, Mana yang Lebih Efektif Bersihkan Udara?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:10 WIB
Air Purifier Vs Tanaman Hias, Mana yang Lebih Efektif Bersihkan Udara?
Air purifier vs tanaman hias lebih efektif mana menyaring udara? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KONDISI udara di sebagian kota besar Indonesia sedang dalam kondisi memprihatinkan. Tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan masalah kesehatan terutama pada area pernapasan.

Untuk itu, para ahli medis menyarankan untuk menggunakan masker saat di luar ruangan. Selain itu juga menggunakan air purifier di rumah demi menyaring udara bersih. Alih-alih menggunakan air purifier yang harganya terbilang mahal, beberapa orang memilih memanfaatkan tanaman untuk menyaring udara.

Lantas cara apa yang lebih efektif untuk menyaring udara? Dokter Spesialis Paru RSUP Persahabatan, dr Feni Fitriani Taufik, Sp.P (K), M.Pd.Ked menjelaskan antara air purifier dan tanaman memiliki manfaat yang bagus untuk membantu menyaring udara.

Namun dr Feni mengatakan kalau ada hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan air purifier. Salah satunya mengenai jangkauan luas alat tersebut dapat menyaring udara dalam satu ruangan.

Air purifier

"Air purifier bisa dilihat dari luas ruangan yang bisa kejangkau untuk memfilter, berapa meternya disesuaikan dengan besar ruangannya. Filternya harus diperhatikan, air purifier kalau nggak dijaga baik fungsinya tidak optimal," ujarnya dalam webinar belum lama ini.

Sementara itu, penggunaan tanaman untuk menyaring udara tentu saja secara biaya lebih ekonomis. Hanya saja penempatan jenis tanamannya harus diperhatikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement