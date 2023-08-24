10 Obat Herbal untuk Menurunkan Hipertensi, Bisa Dicoba

TEKANAN darah tinggi atau disebut hipertensi, didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di arteri secara terus-menerus. Tekanan darah tingi biasanya memiliki tekanan darah sistolik yang berada di atas angka 130 mm Hg dan tekanan darah diastolik berada di atas angka 80 mm Hg.

Menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi sangat berbahaya. Sebab bisa membuat seseorang kena serangan stroke atau jantung.

Dilansir dari Pharmeasy, banyak penelitian yang menemukan berbagai terapi herbal berhasil menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, berikut beberapa herbal yang dapat membantu menurunkan tekanan darah,

1. Bawang Putih

Bawang putih adalah ramuan herbal yang sudah terkenal sejak ratusan tahun. Hal ini karena bawang putih memiliki khasiat dan kaya akan banyak senyawa yang bermanfaat bagi jantung. Salah satu senyawa aktif utama bermanfaat utnuk penyembuhan disebut allicin. Allicin ini yang dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi dan mengendurkan pembuluh darah.

2. Kemangi

Kemangi merupakan tumbuhan yang sudah tidak asing lagi untuk tambahan bumbu masakan. Tak di sangka kemangi juga ternyata kaya akan antioksidan-eugenol yang membantu menurunkan tekanan darah dengan bertindak sebagai penghambat saluran kalsium alami.

3. Seledri

Menurut teori dari Tiongkok, seledri memiliki sifat antihipertensi karena dapat bekerja pada organ hati. Biji seledri juga kaya akan serat sehingga dapat memabntu menurunkan tekanan darah. Anda dapat menkonsumsi jus seledri segar untuk meredakan pusing, sakit kepala, dan nyeri bahu yang ditimbulkan oleh tekanan darah tinggi.

4. Kayu Manis

Kayu manis adalah bumbu penyedap rasa yang diperoleh dari kulit pohon kayu manis. Sejak zaman kuno, kayu manis telah digunakan untuk mengobati berbagai gejala yang berhubungan dengan jantung, dan juga menurunkan tekanan darah tinggi.

5. Ajwain

Ajwain atau biasa di sebut juga sebagai thyme merupakan rempah-rempah yang berasal dari India. Ajwain mengandung senyawa perasa bernama asam Rosmarinic yang diketahui memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi peradangan dan kadar gula darah, serta meningkatkan aliran darah dan tentunya membantu menurunkan tekanan darah.

6. Oat

Oat mengandung serat makanan dalam jumlah tinggi yang dapat meningkatkan pengendalian tekanan darah. Oat memiliki kandungan yang tingi akan serat serta antioksidan yang rendah natrium.