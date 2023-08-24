7 Tips Menurunkan Berat Badan Tanpa Diet, Salah Satunya Kurangi Konsumsi Gula

SEJATINYA menurunkan berat badan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya bahkan bisa dilakukan tanpa diet.

Kok bisa menurunkan berat badan tanpa diet. Lalu bagaimana caranya?

Dikutip dari WebMD, berikut tips untuk menurunkan berat badan tanpa diet. Apa saja?

1. Makan sup

Tambahkan sup berbasis kaldu akan mengisi lebih sedikit kalori. Makan sup di awal berguna untuk memperlambat makan Anda dan menjaga nafsu makan. Mulailah dengan kaldu rendah sodium atau sup kalengan, tambahkan sayuran segar. Hindari sup krim, yang tinggi lemak dan kalori.

2. Kurangi konsumsi gula

Ganti satu minuman manis seperti soda dengan air atau seltzer nol kalori. Anda akan menghindari sekitar 10 sendok teh gula. Tambahkan lemon, mint, atau stroberi beku untuk menambahkan cita rasa.

3. Atur waktu makan

Atur timer selama 20 menit untuk mengatur cara makan Anda dengan lambat. Ini adalah salah satu cara untuk membiasakan menurunkan berat badan tanpa diet.

Nikmati setiap gigitan dengan perlahan, jika Anda tergesa-gesa perut akan merasa lapar, dengan makan secara perlahan otak akan bekerja memberitahu bahwa perut Anda terasa penuh.

4. Tidur lebih banyak, berat akan berkurang

Tidur kurang dari tujuh jam akan membangkitkan nafsu makan, membuat seseorang sangat lapar. Namun, jika Anda tidur lebih banyak atau satu jam ekstra semalam, bisa membantu menurunkan 14 pon dalam setahun.

5. Minum Teh Hijau

Minum teh hijau juga bisa menjadi strategi penurunan berat badan yang baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal itu dapat membakar kalori tubuh sementara karena zat fitokimia yang disebut katekin.