6 Makanan Ini Dapat Merusak Kesuburan, Waspada Lemak Trans hingga Ikan Bermerkuri

MENJAGA kesuburan menjadi salah satu hal penting yang wajib dilakukan. Dengan kesuburan yang terjaga, maka potensi seseorang memperoleh momongan pun akan semakin besar.

Meski demikian, pola makan sembarangan dapat merusak kesuburan lho. Sebab beberapa makanan ini memiliki efek dapat merusak kesuburan. Merangkum dari halaman resmi timesofindia, Jumat (25/08/2023) berikut enam makanan yang dapat merusak kesuburan, berikut ulasannya.

1. Pemanis Buatan

Pemanis buatan mengandung aspartam. Ini adalah bahan kimia yang nantinya akan digunakan untuk memberikan rasa manis di dalam makanan. Pemanis buatan akan merusak replikasi DNA dan memengaruhi kesuburan.

2. Lemak Trans

Lemak trans dapat merusak pembuluh darah yang membawa nutrisi penting ke organ reproduksi seseorang. Lemak trans adalah makanan apa pun yang digoreng. Selain makanan yang digoreng, makanan yang mengandung lemak trans adalah makanan yang dipanggang, dengan mentega, popcorn microwave, dan keripik kentang.

3. Susu Rendah Lemak

Meskipun produk susu rendah lemak menyediakan kalsium dan bakteri usus yang bermanfaat, produk ini juga mengandung androgen seperti testosteron. Terlalu banyak mengonsumsi testosteron dapat mengganggu keseimbangan kesuburan.

4. Karbohidrat Sederhana

Anda bisa mengganti karbohidrat seperti nasi, dan tepung serbaguna dengan karbohidrat yang lambat terbakar atau kompleks seperti quinoa dan tepung gandum utuh.