HOME WOMEN HEALTH

Viral Diet Tiffany Plate untuk Turunkan Berat Badan, Ini Manfaat Keju Cottage bagi Kesehatan

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |01:00 WIB
Viral Diet Tiffany Plate untuk Turunkan Berat Badan, Ini Manfaat Keju Cottage bagi Kesehatan
Manfaat keju cottage bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG TikTokers bernama Tiffany Magee mendadak viral usai membagikan pola dietnya yang disebut dengan Tiffany Plate.

Diet tersebut memperlihatkan dimana dirinya mengonsumsi beraneka sayuran secara mentah dengan saus mustard, keju cottage dan tambahan toping lainya. Alhasil aksinya tersebut menjadi viral dan muncul di For Your Page TikTok pun kini jadi salah satu tren di Indonesia.

Dengan pola diet yang disebarkan di sosial media, banyak pengikut Tiffany Plate yang mencobanya untuk menurunkan berat badan dengan maksimal. Lantas apakah manfaat keju cottage yang digunakan Tiffany dalam diet tersebut?

Merangkum dari WebMD, Jumat (25/08/2023) berikut manfaat keju cottage untuk kesehat

1. Informasi Nutrisi Pada Keju Cottage

Seorang penjuang diet harus mengetahui nutrisi pada keju cottage. Keju cottage merupakan makanan yang terkenal dengan kandungan kalsium yang tinggi. Alhasil, sangat baik untuk menambahkan menu makanan ini dalam program penurunan berat badan.

Keju cottage juga berperan penting untuk mengatasi penyakit anemia, sebab memiliki sumber vitamin B612 yang baik untuk kesehatan tubuh seseorang. Kandungan nutrisi dalam keju cottage ini terdiri dari Vitamin A, Fosfor, Kalium, dan selenium.

Diet

2. Miliki Manfaat Kesehatan

Keju Cottage memiliki banyak sumber kalsium yang baik untuk kesehatan tubuh baik untuk program diet, pencernaan maupun kesehatan pada tulang. Berikut manfaatnya bagi kesehatan:

Bagus untuk Pemulihan Otot

Sebuah penelitian mengatakan bahwa orang yang mengonsumsi keju cottage baik untuk pemulihan otot. Hal ini karena keju cottage memiliki kandungan protein yang tinggi. Orang yang mengonsumsi keju cottage akan memiliki metabolisme yang baik untuk membentuk otot sebaik mungkin.

Kesehatan Tiroid

Keju cottage memiliki kandungan selenium yang baik untuk kesehatan. Kandungan mineral ini berperan penting pada kesehatan tiroid dan bermanfaat juga untuk penderitan penyakit graves (Autoimun)

Mengatur Gula Darah

Pengidap diabetes harus mencoba memakan keju cottage, sebab kadar glukosa yang rendah dibandingkan dengan mengosumsi susu rendah lemak. Mengonsumsi keju cottage bisa menjadi salah satu alternatif obat untuk menurunkan gula darah pada penyakit diabetes.

Halaman:
1 2
      
